Kontrollen in SchÃ¶nflieÃŸ angeregt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Derzeit wird geprüft, welche Kontrollmöglichkeiten es bei der Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in der Müllroser Straße in Schönfließ gibt. Zudem hat die Stadt die Polizei darüber informiert, dass Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Verbotes durchgeführt werden sollten. Hintergrund ist der Hinweis eines Bürgers im Onlinesystem Maerker, dass das Durchfahrtsverbot für Lkw in der Müllroser Straße sehr oft missachtet werde. Zudem gebe es auch Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h, da nur der 30km/h-Abschnitt vor der Schule kontrolliert werde.