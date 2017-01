Geld fÃ¼r ehrenamtliche Projekte in Storkow

artikel-ansicht/dg/0/

Martina Noack hat sich somit für die Freiwillige Feuerwehr Klein Schauen eine kleine Finanzspritze gesichert. Bei der OEWA Storkow arbeitet sie als Sekretärin, in ihrer Freizeit ist sie Feuerwehrfrau. "Dank der Spende können wir uns einen lang gehegten Wunsch erfüllen und Winterjacken für die Kameraden kaufen", freut sie sich.

Jens Golombek, als Sachbearbeiter bei der OEWA Storkow tätig, engagiert sich für den Pretschener Kinderland und Freizeitreff. Dem Verein, so sagt er, käme eine besondere, überörtliche Bedeutung zu. 1994 gegründet übernahm er als erster in Brandenburg die private Trägerschaft für die seinerzeit von der Schließung betroffene Kindertagesstätte in dem 300 Einwohner zählenden Ort. Das "Kinderland" verfügt über 30 Plätze, die komplett belegt sind, so dass der Träger Interessenten auch immer wieder vertrösten muss. "Die hoch motivierten Erzieherinnen und viele ehrenamtlich engagierte Menschen tragen ihren Teil dazu bei, den Start unserer Kinder auf unglaubliche Weise mitzugestalten", sagt Jens Golombek, der sich im Verein unter anderem um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert und hilft, Veranstaltungen zu organisieren. Mit dem Geld der Veolia Stiftung soll eine kleine Beschallungsanlage angeschafft werden.

"Ich habe mich sehr gefreut, dass wir die Förderung bekommen haben", sagt Ralf Thormählen, 1. Vorsitzender der Storkower Rudervereinigung 1919 und Abwassermeister bei der OEWA Storkow. Thormählen rudert aktiv in der Herren-Mannschaft, deren Training er auch leitet. "Die 500 Euro sind eine große Hilfe und werden wohl in den Topf zur Finanzierung eines neuen Ruderbootes gehen." Ein solches Sportgerät kostet etwa 12 000 Euro. Die Anschaffung ist für die nächste Zeit vorgesehen.