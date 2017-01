Hort-Container fÃ¼r Bad Saarow

artikel-ansicht/dg/0/

Hort-Container für Bad Saarow

Bad Saarow (MOZ) Mit einem großen Kran sind am Mittwoch an der Bad Saarower Grundschule 20 tonnenschwere Container abgeladen und auf zwei Etagen übereinander aufgebaut worden. Noch in diesem Monat soll darin die Hortbetreuung der Schüler losgehen und bisherige Raum-Engpässe beheben.

Fliegende Räume: Mit einem großen Kran wurden am Mittwoch an der Bad Saarower Grundschule, genauer an der Kreuzung Schul- und Steinstraße, insgesamt 20 Blech-Module für die Hortbetreuung abgeladen und aufgebaut.



© Cornelia Link-Adam