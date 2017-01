Hochschul-Reklame im Bioladen

artikel-ansicht/dg/0/

Im Bioladen an der Michaelisstraße 10 gibt es den weit und breit einzigen Fanshop der Eberswalder Hochschule. Seit Frühjahr vorigen Jahres schon haben die Merchandise-Artikel der HNEE dort einen festen Platz - und ergänzen das Angebot an Obst und Gemüse, Käse, Wein, Brot, Fleisch und Wurst vorwiegend von regionalen Erzeugern, die sich dem ökologischen Gedanken verschrieben haben.

Der Fanshop der Hochschule besteht aus einem noch überschaubaren Sortiment aus T-Shirts, Tassen, Tragebeuteln und ab dem Frühsommer auch wieder aus Honig. Auf allem prangt das Logo der HNEE, das aus einem stilisieren grünen Baum besteht, dessen Krone auch die Weltkugel darstellen könnte.

Dass die Hochschul-Artikel ausgerechnet bei Globus Naturkost in den Regalen zu finden sind, passt aus drei Gründen: Die Lehrstätte und der Bioladen sind beide der Nachhaltigkeit verpflichtet, viele Studierende und Mitarbeiter der Hochschule gehören zu den Stammkunden im Geschäft und Heidi und Torsten Pelikan, die Inhaber von Globus Naturkost, fühlen sich auch aus persönlichen Gründen aufs Engste mit der Hochschule verbunden. "Wir haben beide dort 2003 unseren Abschluss im Studiengang Landschaftsnutzung und Naturschutz gemacht", verrät Torsten Pelikan. Die HNEE stehe ihnen ungemein nahe.

Auch deshalb wäre es den Betreibern des Bioladens recht, wenn der Fanshop deutlich bekannter würde. "Außerhalb der Hochschule wird das Sortiment eher verhalten nachgefragt", bedauert Torsten Pelikan. Einzig der Honig finde immer Abnehmer, aber den gebe es im Herbst und im Winter eben nicht, wenn die Saisonernte ausverkauft sei und Nachschub witterungsbedingt auf sich warten lasse. Vor allem bei den T-Shirts mit HNEE-Logo, egal in welcher Größe und Farbe, wünscht sich der Inhaber ein stärkeres Interesse seiner Kundschaft.

Dass der Umsatz des Fanshops noch ausbaufähig ist, hält Wilhelm-Günther Vahrson für "alles andere als bedenklich". So etwas müsse wachsen, findet der Präsident der Hochschule - und ist voll des Lobes über das Sortiment. "Regional ist international und überall. Das fängt gleich nebenan an - es sind wunderbare Präsente für unsere zahlreichen regionalen und internationalen Kooperationspartner", sagt Wilhelm-Günther Vahrson, der auch auf dieser Ebene die Zusammenarbeit mit Globus Naturkost schätzt. Er wisse, dass sich insbesondere Studierende, deren Heimat nicht Deutschland sei, schon seit Längerem Hochschulartikel wünschten, die ihnen helfen könnten, sich später an ihre Zeit an der Eberswalder Hochschule und an Eberswalde zu erinnern. Im Fanshop werde eben nicht der billige Plastikkram feilgeboten, der sonst oft als Souvenir zu haben sei. "Es ist ja nicht selten so, dass das Mitbringsel von heute als Sondermüll von morgen gilt. Das ist hier völlig anders", betont der Hochschulpräsident und verweist beispielsweise auf die handgetöpferten Tassen, die aus dem Atelier von Salka Schmidt aus Brodowin stammen. Dieses formschönen und darüber hinaus praktischen Kunsthandwerkerzeugnisse entsprächen in Regionalität und Qualität sowohl dem Profil der HNEE als dem des Bioladens. Gleiches gelte überdies für den Honig, der von Bienen aus dem Forstbotanischen Garten produziert und von Thomas Würfel geimkert wurde, der ebenfalls ein Absolvent der Hochschule sei.

Sämtliche Artikel sind nicht nur im HNE-Fanshop, sondern auch auf allen offiziellen Hochschulveranstaltungen zu bekommen, zu denen der Tag der offenen Tür in jedem Juni, der Empfang der neuen Studenten immer im September und die Alumnifeiern zählen. Auch hier steige die Nachfrage.

Dass das Sortiment weiter ausgebaut werden soll, finden Wilhelm-Günther Vahrson und Torsten Pelikan gleichermaßen wichtig. Geplant seien bereits Büro-Artikel und Pullover. Es bleibe bei dem Anspruch, nur Artikel zu listen, die in Bioqualität gefertigt seien und von regionalen Herstellern geliefert würden, erklären der Wissenschaftler und der Unternehmer.