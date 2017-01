Nachwuchs im Akkord

artikel-ansicht/dg/0/

Zollbr√ľcke (MOZ) Auf dem Ziegenhof Zollbrücke gibt es Nachwuchs. 200 bis 240 Ziegenlämmchen werden dort in den nächsten zwei Wochen geboren. Aus der Ziegenmilch stellt Hofbesitzer Michael Rubin den ersten Quark und Käse des Jahres her. Angeboten wird er auf der Grünen Woche.

Die letzten Monate gehörten für Michael Rubin zu den ruhigeren. Seit Oktober standen die Maschinen in der Käserei still, blieben die Melkmaschinen im Stall außer Betrieb. Die gut 120 Ziegen auf seinem Ziegenhof in Zollbrücke waren tragend und - ähnlich wie Menschen - im Mutterschutz.

Seit dem Jahreswechsel kommt nun langsam wieder Schwung in den Stall. "Das erste Zicklein wurde Silvester geboren", verrät Michael Rubin ein Blick in den Kalender. "26 Ziegenlämmchen bisher insgesamt." Zwischen den Weißen Edelziegen, die sich an diesem Vormittag zum Schutz vor Wind und Wetter im Stall tummeln, machen sie ihre ersten Schritte.

"Wären sie bei dem Wind draußen und würden dort lammen, dann müsste ich sie einsammeln", weiß der 57-Jährige. "Ist alles schon vorgekommen, mit der Schubkarre bin ich dann losgezogen." Ansonsten hat Michael Rubin mit den Geburten keine Arbeit. Er lasse seine Ziegen einfach machen. "Bisher ist alles gut gegangen", sagt er, klopft dann auf den Holzrahmen der Stalltür.

Sogar besser als im vergangenen Jahr lief es bisher für den Ziegenwirt: Doppelt so viele Zicklein wir im Vorjahr um diese Zeit wurden bereits geboren. Wobei der Startschuss für die Befruchtung immer am selben Tag fällt: "Am 1. August werden die Böcke zugesperrt". Etwa 150 Tage später, folgt der Nachwuchs.

"Das ist gerade gekommen", ruft Michael Rubin und deutet auf ein weißes Fellknäuel auf sandigem Boden. Kaum sichtbar, verborgen zwischen langen dünnen Beinen, liegt ein Ziegenlämmchen - das Fell verklebt, der Blick orientierungslos. "Das ist wohl ihr zweites", sagt der Zollbrücker und mustert seine Ziege. Zwillingsgeburten seien bei Ziegen häufig.

Während die weiblichen Zicklein nach einem Jahr selbst den ersten Nachwuchs bekommen und ihre Milch in die Herstellung von Quark und Käse fließt, müssen die jungen Böcke schon Ostern dran glauben. "Ab Gründonnerstag gibt es Zickenfleisch auf Bestellung", sagt Rubin, der bei Fleischer Andreas Herter in Neubarnim schlachten lässt. Das Fleisch der übrigen Böcke werde zu Pfingsten verkauft oder Salami, Leberwurst und Ziegenknacker daraus gemacht.

Michael Rubin ist inzwischen beim Melkstand angekommen, wo die Ziegen in wenigen Wochen wieder einmal am Tag Schlange stehen werden. "Die ersten fünf Monate melke ich nur, was mir die Ziegenlämmchen übrig lassen." Erst dann würden die Zicklein von der Muttermilch abgesetzt, erklärt der Zollbrücker, der selbst melkt und sich um die Käseherstellung, Verpackung und Vermarktung seiner Produkte kümmert. Ein Mitarbeiter wacht über den Stall und füttert die Herde mit Weizenschrot und Heu.

Vom Melkstand wird die Ziegenmilch über eine Leitung in die benachbarte Käserei geleitet und bis zur Weiterverarbeitung auf vier Grad Celsius heruntergekühlt. Neben Quark und Frischkäse, teilweise mit Schnittlauch, Petersilie, Dill oder Paprika aufgepeppt, verarbeitet Michael Rubin seine Ziegenmilch zu ungereiftem Weichkäse. "Der eignet sich super zum Überbacken oder man brät ihn an wie Camembert. Den Geräucherten reibe ich mir auch über Nudeln."

Neue Kreationen aus Ziegenmilch lässt sich der Hofbesitzer jedes Jahr einfallen. Als Testgelände eigne sich die Grüne Woche hervorragend, meint Rubin, der sich am 28. Januar in Berlin präsentieren wird. "Mit zwei Köchen aus Strausberg werden wir etwas aus Ziegenkäse machen." Was, bleibt vorerst geheim.