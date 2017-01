Unternehmer im GesprÃ¤ch

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Am 11. Januar um 17 Uhr lädt der Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer alle Unternehmer und Gewerbetreibenden der Stadt und der Ortsteile zum Wirtschaftsempfang im Rathaus ein. Seine Einladung gilt insbesondere auch denjenigen Gewerbetreibenden, die keine schriftliche Einladung erhalten haben.Das Interesse ist in jedem Jahr groß. In den vergangenen Jahren konnten zum Wirtschaftsempfang um die 120 Teilnehmer begrüßt werden. Bis Dienstag lagen bereits 112 Anmeldungen vor. Nach einem kurzen Rückblick und einer Vorausschau auf 2017 durch den Bürgermeisters ist Gelegenheit für Gespräche der Gewerbetreibenden untereinander und mit Vertretern öffentlicher Einrichtungen und Verwaltungen.