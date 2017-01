Unterschiedliche Wahrnehmungen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Es wirkt in einer Gerichtsverhandlung auf Außenstehende immer etwas komisch, wenn die eine Seite genau weiß, was die Gegenseite getan hat, bei den eigenen Taten sich aber Gedächtnislücken oder Wahrnehmungsprobleme einstellen. Beim vorletzten Strafprozess, der kürzlich im Amtsgericht Eisenhüttenstadt verhandelt wurde, war das der Fall. Es ging um eine Schlägerei in und vor einem Bistro in der Fröbelringpassage.