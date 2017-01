Eine Raupe fÃ¼r die Alte Ziegelei

artikel-ansicht/dg/0/

Rund 300 kleine 120-Liter-Tonnen Hausmüll passen in ein Müllauto. Gut 30 Kilo wiegt der Inhalt jedes Behälters im Schnitt, sagt René Schardin, der Fuhrparkleiter des KWU. Im Müllauto wird der Müll gleich verpresst, so dass 10,5 bis 11,5 Tonnen pro Fuhre transportiert werden.

14 Müllautos sind derzeit im Landkreis unterwegs, um Haus- und Sperrmüll einzusammeln. Zwei neue sollen 2017 gekauft werden. Sie ersetzen ältere Wagen, sagt Schardin. Nach neun bis elf Jahren sei dies fällig. Außerdem will das KWU einen Hakenlift kaufen, mit dem die rund zwölf Tonnen schweren Container an den Abfallkleinmengen-Annahmestellen verladen werden können. "Wir haben unsere Touren optimiert und vergeben nun nicht mehr so viele Fahrten an Fremdunternehmen", erklärt KWU-Chefin Sölve Drawe. Überdies soll die Fahrzeugflotte um eine Raupe erweitert werden. Gebraucht wird sie, weil die Deponie Alte Ziegelei in Alt Golm in diesem Jahr wieder geöffnet werden soll.

Alles in allem will das kreiseigene Unternehmen 2017 eine Million Euro in seinen Fuhrpark investieren, sagt Sölve Drawe. Am Dienstagabend stellte sie den Wirtschaftsplan im Werksausschuss vor.

Insgesamt sieht dieser Investitionen von 6,8 Millionen Euro vor. Der größte Posten, 4,2 Millionen Euro, entfällt auf die Endabdeckung der Deponie in Eisenhüttenstadt. "Wir hatten das Geld schon 2016 im Plan, hoffen aber immer noch auf Fördermittel", sagt die Werkleiterin. Noch sei die Förderrichtlinie, die "schon ewig" im Gespräch sei, aber nicht beschlossen. "Wir sitzen das ein bisschen aus", erklärte Sölve Drawe. Die Deponie ist seit Jahren stillgelegt. Auch ohne die Endabdeckung könnten dort keine Schadstoffe entweichen, betont die Werkleiterin auf Nachfrage. "Es gibt zum Beispiel eine Entgasungsanlage im Deponiekörper", erklärt sie.

Wieder geöffnet werden soll hingegen die Deponie Alte Ziegelei in Neu Golm. Sölve Drawe rechnet damit, dass im zweiten Quartal dort Müll, der in den Abfallkleinmengen-Annahmestellen abgegeben wird, eingelagert werden kann. Zunächst muss die abfallrechtliche Genehmigung beantragt werden. "Das gehen wir jetzt an", sagt die Werkleiterin. Rund 1,9 Millionen Euro hat die Erweiterung der Deponie gekostet. Zwölf Jahre lang soll dort Müll eingelagert werden. In dieser Zeit müssen sich die Ausgaben refinanzieren. Einen Gewinn dürfe das Unternehmen nicht machen, betont Sölve Drawe.

Der neue, rund drei Millionen Euro teure Verwaltungssitz, den das KWU in der Frankfurter Straße in Fürstenwalde erhält, wird hingegen hauptsächlich vom Landkreis bezahlt, sagt Sölve Drawe. Sie geht davon aus, dass er Anfang 2018 bezogen werden kann.

Insgesamt rechnet das KWU in 2017 mit einem Umsatz von 14,7 Millionen Euro (2016 waren es 13,1 Millionen). Allein im "hoheitlichen Bereich", bei der reinen Müllabfuhr, stieg der Umsatz um 1,4 Millionen Euro. Allerdings sind die Preise, die das KWU für die Entsorgung seines Mülls zahlen muss, in fast gleichem Umfang gestiegen. Vor allem Altholz, Grünabfälle und schadstoffhaltige Abfälle sind betroffen. Auch die Restabfallanlage in Niederlehme, wo Hausmüll entsorgt wird, hob die Preise um drei Euro je Tonne an, sagt Sachgebietsleiter Daniel Göhrmann. Rund 34 000 Tonnen bringt das KWU jährlich dorthin. Die Bürger spüren die Preissteigerung auch - so kostet beispielsweise die Leerung der 120-Liter-Restmülltonne nun 3,18 Euro, statt bislang 3,05 Euro.