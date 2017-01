Neue Betreiber und Eigner gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Marienwerder (MOZ) Für die Zukunft der Bauwerke am Finowkanal steht 2017 allerhand auf dem Spiel. Einerseits sucht der Kreis einen Dienstleister für den Betrieb der Schleusen und Brücken am Finowkanal im Abschnitt Langer Trödel. Andererseits steht die Frage, ob die Kommunen die Bauwerke vom Bund übernehmen wollen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542265/

Die Ausschreibung erschien zwischen den Jahren und soll laut Antje Uhlig möglicherweise im März entscheidungsreif sein. Für die Jahre 2017 und 2018 sucht der Kreis einen Betreiber der Schleusen und Brücken am Finowkanal im Abschnitt Langer Trödel. Zur Höhe des möglichen Auftragsvolumens will sich die Kreis-Bedienstete nicht äußern. Logischerweise hofft der Landkreis auf günstige Anbieter. Der Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel", das ist mittlerweile klar, wird sich kaum um die Leistungen bewerben. Dabei galt es noch vor Jahren als fest abgesprochen, dass Verbands-Geschäftsführer Hans Frodl diese Dienstleistung mit seiner Mannschaft übernehmen sollte. Schließlich entstanden die 15 Millionen Euro teuren Bauwerke in Liebenwalde oder in Zerpenschleuse unter der Aufsicht des Verbandes, der als Auftraggeber firmiert hatte.

Aus internen Quellen wurde nun das Geheimnis gelüftet, warum der Plan schließlich platzte. Die Partner in spe wurden sich in Sachen Vertragslaufzeiten nicht einig. Während der Verband angesichts neu zu beschaffender Technik längere Laufzeiten forderte, ging der Landkreis auf diese Vorstellungen nicht ein.

Bislang teilen sich also die Stadt Liebenwalde, die Gemeinde Wandlitz und der Landkreis die Kosten für den Betrieb und Unterhalt der Schleusen. "Bis zum Saisonstart Mitte April liegen nicht mehr so viele Arbeiten an", erklärt Antje Uhlig die gegenwärtigen Anforderungen. Dazu gehören das regelmäßige Öffnen der Schleusen und Hochfahren der Brücken - die Technik soll im Betrieb bleiben, um im April unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Auch die Beseitigung von Totholz und Ausbaggerungen bis auf die schiffbare Tiefe von 1,2 Metern sind während der Wintermonate weiter nötig, aber ein Ende sei laut Antje Uhlig alsbald abzusehen.

Spannend wird es nun gleich an mehreren Stellen. So steht aktuell das Angebot des Bundes im Raum, den Kommunen die Brücken und Schleusen zu übertragen, nachdem die Bauwerke zuvor saniert wurden. Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) erarbeitet sich zu diesem Angebot gerade eine Position. Unter Federführung des Eberswalder Bürgermeisters Friedhelm Boginski (FDP) wird ein Betreiberkonzept erarbeitet, das im März erwartet wird.

Ob dieses Leistungspaket für die Kommunen überhaupt tragbar wäre, darüber wird hinter den Kulissen trefflich gestritten. Beispielsweise in der Eberswalder Kommunalpolitik. Der mittlerweile entlassene frühere Boginski-Vertraute und Dezernent Bellay Gatzlaff warnte nach dem Bruch mit dem Stadtoberhaupt in seiner internen Argumentation an die Eberswalder Stadtverordneten ausdrücklich vor den ruinösen Kosten einer Übernahme von Bauwerken am Finowkanal. Laut Gatzlaff hätte Boginski es abgelehnt, den "jährlichen Zuschussbedarf und die Plaubilisierung der erwarteten Einnahmen explizit in die Vorlage und den Gutachterauftrag aufzunehmen". Dieser Darstellung wurde allerdings dann durch Boginski widersprochen. Gatzlaff warnte angesichts der angespannten Eberswalder Haushaltslage ausdrücklich davor, weitere freiwillige Aufgaben zu schultern. Eine Position, die auch in Bernau, Werneuchen oder Panketal Beachtung finden könnte. Da der Kreis mit den Kommunen als weiterer Partner im Gespräch ist, dürfte eine kreisliche Beteiligung sehr wohl Auswirkungen auf den Kreisetat und damit auf die Höhe der Kreisumlage entfalten.

Die Gemeindevertretung von Marienwerder hat hingegen schon entschieden: Sie zog wegen der zu erwartenden Kosten in der KAG und mit der nötigen Sanierung des Werbellinkanals die Reißleine und erklärte ihren Austritt aus der KAG. Weitere KAG-Mitglieder könnten diesem Beispiel alsbald folgen.

Schließlich erhebt auch Kurt Augustin, Abteilungsleiter im Brandenburger Umweltministerium, mahnend die Stimme. "Ich sehe mit großer Überraschung auf die Verhandlungen der Kommunen mit dem Bund. Das Land ist dabei völlig außen vor. Ich kann nur hoffen, dass die Dollarzeichen in den Augen der Entscheider nicht zu groß sind, denn man muss wissen, was beispielsweise der Unterhalt der Schleusen kostet, auch wenn diese zuvor saniert wurden. Wir reden über höhere Millionen-Beträge. Und ich frage mich ernstlich, welche Einnahmen diesen Schritt rechtfertigen sollten."