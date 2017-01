Bernauer Platte als Denkmal-Kandidat

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege prüft derzeit, ob zwei Platten-Wohnblöcke in der Bernauer Innenstadt als Einzeldenkmale unter Schutz gestellt werden. Dies teilte Landeskonservator Thomas Drachenberg am Mittwoch mit. Die Entscheidung darüber fällt wahrscheinlich noch in diesem Monat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542268/

Bei den Gebäuden handelt es sich um die Parkstraße 1 bis 3 sowie die Brüderstraße 28 bis 30. Der Bernauer Innenstadtbereich ist als Ganzes bereits als Denkmalbereich ausgewiesen. Bei sämtlichen Vorhaben ist somit die Denkmalschutzbehörde des Landkreises schon jetzt mit einzubeziehen. Werden die Plattenbauten in der Park- und Brüderstraße als Einzeldenkmale anerkannt, dann genießen sie den gleichen Status wie beispielsweise die Gründerzeithäuser am Marktplatz 3 und 5.

Eigentümer der Denkmalschutz-Kandidaten ist die Wobau. Rund 90 Prozent ihrer Gebäude im Stadtkern, so Geschäftsführer Jens Häßler, seien saniert. Nur bei wenigen Häusern in der Berliner Straße, der Breiten Straße und in der Park- und Brüderstraße sei dies noch nicht abschließend geschehen.

Allerdings sind für die Parkstraße 1 und 3 unter Einbeziehung der Denkmalschutzbehörde erste Arbeiten schon durchgeführt worden. Hauseingänge, Fenster und Balkone sind neu. Die Idee, die die Wobau verfolgt, orientiert sich an der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Wohnblöcke dort sind komplett saniert, erhielten beispielsweise großflächige Fenster in den Treppenhäusern, um sie heller und freundlicher zu gestalten. Die linke Straßenseite mit den Häuser 1 und 3 sollte ebenso gestaltet werden. "Die Straße mit den gegenüberliegenden Gebäuden stellt ein Eingangstor in die Innenstadt dar und dem soll Rechnung getragen werden", sagt Jens Häßler.

Durch die Überprüfung des Denkmalschutzes steht die weitere Sanierung erst einmal still. "In meiner Brust wohnen zwei Seelen", sagt Jens Häßler. Zum einen würden die Mieter drängen. Auch die Wobau wolle mit der Sanierung fertig werden. Andererseits habe es auch Sinn, an einem Beispiel zu zeigen, wie die Platte einmal aussah. Häßlers Vorschlag: Ein Tausch der Objekte. Das heißt, die Sanierung in der Park-/Brüderstraße kann fortgesetzt werden, eine andere Platte wird dafür geschützt. In diesem Zusammenhang sei es für die Wobau wichtig zu erfahren, welche Häuser sie wie vorgesehen abschließend sanieren kann. Die Platte sei zwar "quadratisch, praktisch, gut und bezahlbar, habe aber bauphysikalische Schwächen".

Ein Ergebnis zu dem Vorschlag gebe es noch nicht. Es sei wichtig, Einvernehmen zu erzielen, sagt Häßler, stellt jedoch zugleich fest, dass die Wobau bereit sei, nach einer juristischen Lösung zu suchen, sollte sich kein "gemeinsamer Nenner" finden lassen.