"Tworog" auf Messe-Feldzug

Berlin (MOZ) Es ist angerichtet: Die Uckermark bietet viele regionale Köstlichkeiten und Gaumenfreuden für den gut gedeckten Tisch. Was sich die Erzeuger in den vergangenen zwölf Monaten einfallen ließen, präsentieren sie Ende Januar auf der Grünen Woche in Berlin beim Uckermark-Tag.

Alles kann man nicht zeigen. Dafür haben Bäcker und Fleischer, Schnapsbrenner und Milchmädchen, Bauern und Apfelernter, Rinderzüchter oder Marmeladenhersteller einfach zu viele Dinge im Angebot. Und sie treffen immer mehr den Geschmack der Großstädter. Daher ist am 27. Januar erneut mit einem großen Ansturm in der Brandenburg-Halle zu rechnen. Dann präsentiert sich dort die Uckermark auf der Bühne und an verschiedenen Messe-Ständen mit einem ausgewählten Programm und vielen kulinarischen Produkten.

Dabei geht es süß, deftig und kuschelig zu. Apfelspezialitäten, Honig, Schokolade, Wein und Likör - das sind süße Verführungen. Wildfleisch, Käse und gebrannter Obstschnaps machen die deftige Note aus. Und die kuschelige Seite sind die beliebten Uckermärker Rinder in der Tierhalle. Mit einem Bullen, einer Kuh und zwei Kälbern ist die Firma Delta Passow diesmal vertreten. Bulle Rambo steigt das erste Mal in die Berliner Arena, nachdem er sich schon im November auf der Eurotier in Hannover zeigen durfte.

Mit gleich zwei Ständen zieht Milchmann Gunnar Hemme aus Schmargendorf auf die größte internationale Ernährungsmesse. Eigentlich wollte sich Hemme weiter in der Erlebnis-Bauernhof-Halle bewegen, weil dort mehr Platz ist. Doch wegen akuter Nachfragen der vielen Berliner Kunden, die ihn verzweifelt in der Brandenburghalle suchten, lässt er seine Produkte auch dort aufstellen. Ganz neu: Krümelkäse nach osteuropäischer Art. "Tworog" heißt er und ist eine gekörnte Frischkäsespezialität. Dazu pasteurisiert die Molkerei Vollmilch mit naturbelassenem Fettgehalt und lässt diese unter Zugabe von ausgesuchten Milchsäurebakterien bei 30 Grad Celsius fast einen ganzen Tag in Ruhe säuern. "Danach erhitzen wir die dickgelegte Milch auf 55 bis 60 Grad Celsius", so Gunnar Hemme. "Dadurch erreichen wir, dass sich die Käsemasse zusammenzieht, die Molke austritt und die körnige Struktur entsteht. Die entstandene Molke wird abgesaugt. Nun wird die Masse von Hand gut gerührt und in die Becher abgefüllt." Wer es kosten will, hat dazu Gelegenheit.

Hemme übernimmt in der Brandenburghalle den traditionsreichen und gut besuchten Stand von Gut Kerkow. Das frühere Aushängeschild der Uckermark auf der Grünen Woche lässt sich diesmal nicht blicken.

Dafür wirbt das Investor-Center mit dem Bühnenprogramm und der Regionalmarke. Die soll sich viel stärker in den Köpfen der Großstadt-Kunden festsetzen und dieselben möglicherweise zum Genuss des Landlebens animieren. Vom 20. bis 29. Januar wechseln täglich die Anbieter am Gemeinschaftsstand der Uckermark, um die Vielfalt zu zeigen.

Das Bühnenprogramm steht längst. Mit dabei sind zahlreiche Vereine und Tanzgruppen, Ensemble und Darsteller.

Uckermark-Tag auf der Grünen Woche Berlin: 27. Januar, ab 10.30 Uhr, Brandenburghalle 21a, Aussteller aus der Uckermark in unmittelbarer Bühnennähe, Programm bis 17.30 Uhr.