Roland Kaiser sehr gefragt in MÃ¼llrose

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose/Ziltendorf (MOZ) Nach rund fünf Wochen Kartenvorverkauf sind bereits 80 Prozent aller Tickets für das Open-Air-Konzert des Schlagersängers Roland Kaiser am 21. Juli in Müllrose verkauft. Die Karten für das Konzert auf dem Firmengelände der Oderland-Mühlenwerke kosten 42,05 Euro. "Die Freude in der Region ist überwältigend groß", sagte Veranstalter Marc Wiedemann. Er betreibt die Gastronomie in der Marina Schlaubetal und ist zudem Geschäftsführer einer Sport GmbH, die Veranstaltungen in der Region organisiert. In dem Wassersportzentrum hat der Ziltendorfer Achim Radloff, er ist seit Anfang 2015 musikalischer Leiter der Band von Roland Kaiser, sein Boot liegen. So kam durch den Ziltendorfer der Kontakt zwischen Müllrose und dem Sänger zustande.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542270/

Nicht nur im Schlaubetal, sondern auch in dem Oderdorf wird in den nächsten Wochen vieles für den Auftritt im Schlaubetal vorbereitet; "ich schreibe in meinen Tonstudio die Arrangements beispielsweise für die Bläser, damit sie die entsprechenden Noten haben", erläuterte Achim Radloff. Die Band besteht aus zwölf Musikern plus Roland Kaiser, da hat der Ziltendorfer einiges zu tun. Achim Radloff steht dabei auch stets mit auf der Bühne und spielt Keyboard und Piano. In diesem Jahr sind mehr als 40 Hallen- und Open-Air-Auftritte mit Roland Kaiser geplant, bei allen ist der Ziltendorfer mit dabei.

Kaiser gilt als einer der erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands und hat mit Hits wie "Santa Maria" und "Dich zu lieben" die Charts angeführt.

So beeindruckend die Zahl der bereits verkauften Karten für das Konzert in Müllrose auch ist, im Stab des Sängers ist man an ganz andere Größenordnungen gewöhnt. So sind beispielsweise im August 2017 vier Open-Air-Konzerte in Dresden angesetzt - die sogenannte Kaisermania. Dafür wurden 48 000 Karten angeboten, diese waren binnen neun Stunden ausverkauft. Dies ist auch für Roland Kaiser ein neuer Rekord. Im vergangenen Jahr dauerte es noch knapp eine Woche, bis alle vier Konzerte ausgebucht waren.

Nächste Woche werde man mit der Stadt über die Vorbereitungen sprechen, kündigte Marc Wiedemann an, ein wichtiges Thema werde die Auslastung des Firmen-Geländes sein. Man wolle mindestens 5000 Plätze schaffen, vielleicht könne man diese Zahl auch erhöhen.

Karten für das Müllroser Konzert gibt es beim MOZ-Ticketservice unter Tel. 0335 66 59 95 58