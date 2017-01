Hunderte Zigarettenkippen unterm Baum

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) "Ich ärger mich jeden Tag, wenn ich dort vorbei gehe", schimpft Erhard Glauch, als er sich am Mittwochmorgen in der Redaktion des Oder-Spree-Journals in Beeskow Luft macht über die unzähligen Zigarettenkippen vor dem Haus 19/20 in der Bodelschwinghstraße. "Es werden jeden Tag mehr Kippen. Vielleicht geht von dem vielen Nikotin noch der Baum ein und die Stadt muss einen neuen bezahlen", befürchtet Glauch. Er habe nichts gegen Raucher, doch es sei doch ganz einfach, auch draußen einen Aschenbecher zu benutzen und ihn ordnungsgemäß zu entleeren. Das sehe er ja auch an anderen Stellen in der Stadt, wo Raucher vor die Tür gehen müssten.