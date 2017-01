Wann und wo die WeihnachtsbÃ¤ume brennen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Erst spenden sie Wärme und Gemütlichkeit in der Stube, später locken sie zum geselligen Beisammensein auf Festplätzen - auch in diesem Jahr wird vielerorts zum Weihnachtsbaumverbrennen eingeladen. Die MOZ hat die Termine zusammengetragen.

Flammen-Spektakel: Verbrennen von Tannenbäumen ist in vielen Orten zur Tradition geworden. In Bad Saarow ist noch nicht geklärt, ob die Veranstaltung am Platz am Stein stattfindet. © MOZ

Erkner: "Traditionelles Neujahrsfeuer" nennt die Feuerwehr Erkner die Veranstaltung, zu der sie diesen Sonnabend, von 15 bis 19 Uhr, ins Strandbad am Dämeritzsee einlädt. Wer zufällig noch einen Baum übrig hat, kann ihn am Sonnabend ab 13 Uhr dort abgeben. "Ihre Mühe belohnen wir mit einem Gratis-Getränk", so die Feuerwehr. Dazu stehen Glühwein, Tee, und Alkoholfreies bereit, außerdem gibt es Bratwurst und kleine Leckereien.

Fürstenwalde: Das traditionelle Baumbrennen bei der Feuerwehr wurde erst auf 14. Januar verschoben und nun abgesagt. Grund ist die feierliche Übergabe drei neuer Löschfahrzeuge dieses Wochenende. "Eine Woche später wieder eine Veranstaltung auszurichten, würde uns personell überlasten", sagt Feuerwehrchef Jörn Müller.

Hangelsberg: An diesem Sonnabend, ab 16 Uhr, lodern die Bäume auf der Festwiese am Anger. Dazu gibt es Glühwein, Punsch und Bratwurst. Organisiert wird der Brauch von der Interessengemeinschaft Bürgerverein und der Feuerwehr. Alle Bürger können ihre Weihnachtsbäume am Sonnabend, ab 9 Uhr, vor ihr Grundstück legen. Sie werden abgeholt. Heckenschnitt und andere Bäume werden ausdrücklich nicht mitgenommen.

Briesen: Der Feuerwehrverein und die freiwillige Feuerwehr veranstalten ihr traditionelles "Neujahrsfeuer" am Sonnabend, ab 16 Uhr, auf dem Festplatz. Dazu können Bürger ihre ausgedienten Christbäume mitbringen. Jeder, der einen Weihnachtsbaum bringt, bekommt einen Glühwein gratis. Für deftig Gegrilltes wird gesorgt.

Falkenberg: Der Dorfverein lädt am 13. Januar, ab 17 Uhr, zum Weihnachtsbaumverbrennen auf das Festgelände Am Schloss ein. Zum Aufwärmen gibt es Glühwein und Grillwürste.

Woltersdorf: Am 14. Januar lädt die Feuerwehr auf das Gelände der Sport- und Freizeitanlagen in der Hochlandstraße ein - und zwar ab 16 Uhr. "Wir haben die Zeit so gewählt, weil dann die Kinder ihren Mittagsschlaf beendet haben", sagt Wehrführer Ralph Utecht. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Von 16 bis 19 Uhr gibt es einen Malwettbewerb zum Thema Winterspaß in Woltersdorf. Die Gewinner werden um 20 Uhr prämiert.

Kagel: Am 14. Januar, ab 15 Uhr, gehen die Weihnachtsbäume auf der Freifläche hinter der Feuerwehr in Flammen auf. "Jeder der einen Baum bringt, erhält einen Glühwein gratis", kündigt die Feuerwehr an. Die Bäume können aber auch schon früher zur Feuerwehr gebracht werden.

Kienbaum: Mit Musik, Glühwein, Kinderpunsch, Tee und Gegrilltem wird am 14. Januar, ab 17 Uhr, auf den Festplatz am Bürgerhaus in Kienbaum eingeladen. Die Feuerwehr wird zuvor durch den Ort fahren und gucken, ob noch Weihnachtsbäume vor den Häusern liegen, kündigt Ortsvorsteherin Katja Schramma an.

Rauen: Am 14. Januar, 15.30 Uhr, wird in Rauen, an der Feuerwehr zum Baumverbrennen eingeladen. "Es gibt Glühwein, Essen und Trinken", sagt Ortswehrführer Ronny Flanse. Ab diesem Wochenende fährt die Feuerwehr durch den Ort und nimmt vor den Grundstücken liegende Bäume mit, kündigt Flanse an. Wer seine Tanne selbst bringt, bekommt einen Glühwein gratis.

Hartmannsdorf: Ab 15 Uhr lodern die Weihnachtsbäume am 14. Januar vor der Feuerwehrwache in Hartmannsdorf. Wer einen Baum mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis.

Spreenhagen: Am 14. Januar, 17 Uhr, wird das Feuer vor der Wache angezündet. Die Versorgung mit Essen und Getränken ist gesichert.

Alt Madlitz: Die Flammen von ausgedienten Tannenbäumen lodern am 14 Januar, ab 17 Uhr, an der Feuerwehr in der Mühlenstraße. Wie jedes Jahr gibt es für jeden mitgebrachten Baum einen Glühwein gratis. Für den kleinen Hunger werden Würste gegrillt.

Jacobsdorf: Die Freiwillige Feuerwehr lädt zur traditionellen Weihnachtsbaumverbrennung

am 14. Januar, ab 16.30 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus in der Hauptstraße 12a herzlich ein. Am Lagerfeuer werden diverse Getränke und Bratwurst gereicht.

Werden die Bäume an diesem Tag vormittags rausgestellt, werden sie bis 14 Uhr abgeholt. Jeder der einen alten Weihnachtsbaum spendiert,erhält ein Gratis-Getränk.

Sieversdorf: Ein zünftiges Lagerfeuer aus alten Weihnachtsbäumen wird am 14. Januar, ab 15 Uhr, hinter dem Dorfgemeinschaftshaus brennen. Für jeden mitgebrachten Baum gibt es einen Gratis-Glühwein. Die Veranstalter bitten darum, Tassen nicht nur für das Freigetränk selbst mitzubringen. Außerdem soll es heiße Suppe, Bratwurst und Schmalzstullen geben.

Steinhöfel: Die Freiwillige Feuerwehr und Ortsvorsteherin Claudia Simon laden am 14. Januar, ab 16 Uhr, alle Steinhöfler und Gäste zum Lagerfeuer vor dem Angerhaus ein. Wer möchte, kann seinen Baum an einer der Bushaltestellen im Ort abstellen, er wird bis 12 Uhr von der Feuerwehr eingesammelt. Wer seinen Baum selbst zur Feuerstelle bringt, bekommt einen Glühwein gratis. Für weitere Getränke und Bratwurst ist gesorgt.

Beerfelde: Ein geselliges Beisammensein im Schein von brennenden Weihnachtsbäumen gibt es am 14. Januar, ab 17 Uhr, wieder am Freizeitzentrum "Barschpfuhl". Die trockenen Bäume können schon vorher gebracht und vor dem Tor der Überdachung abgelegt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Beerfelde-Jänickendorf sorgt für Glühwein, Tee und heiße Würstchen.

Hasenfelde: Die Freiwillige Feuerwehr organisiert am 14 Januar, ab 18 Uhr, ein Weihnachtsbaumverbrennen am Feuerwehrgebäude.

Tempelberg: Ausgediente Tannenbäume gehen am 14. Januar, ab 16 Uhr, auf dem Dorfplatz am Lustgarten in Flammen auf. Organisatoren des Spektakels sind die Freiwillige Feuerwehr und der Förderverein pro Tempelberg, die auch für Grillwürste und Glühwein sorgen. Wer einen Weihnachtsbaum als Futter für die Flammen mitbringt, erhält einen Gratis-Glühwein.

Heinersdorf: Mit Musik, Glühwein und Gegrilltem wird die Freiwillige Feuerwehr am 21. Januar, von 17 bis 22 Uhr, ausgediente Weihnachtsbäume am Gerätehaus verbrennen. Die abgeschmückten Bäume können schon im Vorfeld an der Feuerwehrscheune gelagert oder direkt zur Feuerstelle mitgebracht werden.

Berkenbrück: Unter dem Motto "Der Baum brennt wieder" lädt der Feuerwehrverein Berkenbrück am 21. Januar, ab 14 Uhr, erstmalig an die Grillhütte "Rabenhorst" am Forsthaus Beerenbusch ein. Hunger muss dabei auch niemand leiden. Für leckere Waffeln und Grillwurst ist gesorgt. Für jeden Baum gibt es ein Freigetränk.