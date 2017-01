Handball prÃ¤gt sein ganzes Leben

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) Die Handballmädchen der B-Jugend des Frankfurter HC spielen unter anderem in der Oberliga und teils bereits in der A-Jugend. Trainiert wird der Nachwuchs seit drei Jahren von Pawel Kaniowski.

Pawel Kaniowski wurden Talent und Leidenschaft für den Handballsport buchstäblich in die Wiege gelegt. Sein Vater Michal war viele Jahre selbst aktiv und anschließend als Trainer überaus erfolgreich. So trainierte der promovierte Sportwissenschaftler die polnische Nationalmannschaft (1986 bis 1992) und unter anderem Erstbundesligist VfL Bad Schwartau. Und so hatte sein Sohn Pawel schon als kleiner Steppke das große Glück, immer mittendrin im Handballgeschehen zu sein - ob beim Training oder Wettkampf.

Mit der 4. Klasse wechselte der gebürtige Pole an eine Schule, in der viel Handball trainiert wurde. "Die Fußballer wollten mich auch. Vielleicht war es ja ein Fehler, dass ich nicht zu ihnen gegangen bin, denn da hätte ich später viel mehr Geld verdienen können", sagt Pawel Kaniowski mit einem Schmunzeln. Doch auch so ist er zurückblickend mit seiner Zeit als Handballer zufrieden, obwohl er einige Schattenseiten seines Sports miterlebt hat. "Gerade Niederlagen oder Ligaabstiege sind Erfahrungen, aus denen man viel lernen kann", weiß der 44-Jährige.

Pawel Kaniowski wurde in Gorzow östlich von Frankfurt geboren. Bereits mit 17 Jahren schaffte es der 1,83 Meter große Spielmacher in die erste Männermannschaft des damaligen Zweitligisten AZS AWF Gorzow. "Ich war nie der große Goalgetter, vielmehr derjenige, der seine Mitspieler mit guten Pässen in Szene setzten wollte", erklärt Kaniowski. Drei Jahre später nahm er ein Angebot von Erstligist WKS Slask Wroclaw (Breslau) an, entwickelte sich dort sportlich weiter, schloss 1995 sein Studium als Diplomsportlehrer ab und brachte es zudem auf 22 Länderspiele für sein Heimatland.

Nach den Stationen Flensburg-Handewitt (2. Mannschaft), TuS Schutterwald und Post Schwerin (1. und 2. Bundesliga) zog es ihn nach Brandenburg zum 1. VfL Potsdam und HSV Usedom (jeweils 2. Liga). Nach zwölf Profi-Jahren in Deutschland ging es für den damals 35-jährigen Vater zweier Kinder (Tochter Julia studiert an der Viadrina, Sohn Jakub lebt in Gorzow) zurück in die Heimat. Hier war er an der Zweigstelle der polnischen Sporthochschule als Lehrkraft und Trainer beschäftigt und spielte noch drei Jahre für AZS AWF Gorzow in der 1. und 2. Liga, betreute anschließend das Team als Coach. 2012 musste sich die Mannschaft aus finanziellen Gründen aus dem Spielbetrieb zurückziehen.

"Ein Jahr später erfuhr ich von der freien Stelle an der Frankfurter Sportschule, habe mich beworben, bin seit August 2013 dort als Lehrer-Trainer angestellt und derzeit für die handballspezifische Ausbildung der B-Jugend verantwortlich", erklärt Kaniowski. Die Arbeit macht ihm viel Freude "weil ich mit sehr leistungsbereiten Sportlerinnen, die größtenteils von auswärts kommen, unter ausgezeichneten Bedingungen am Olympiastützpunkt arbeiten kann. Gerade in diesem Altersbereich kann ich die Entwicklungsraten meiner Spielerinnen sehr deutlich erkennen. Das motiviert mich, möglichst viele Talente für den A-Jugendbereich auszubilden. Außerdem klappt die Zusammenarbeit mit den Trainern im Nachwuchsbereich sehr gut."

Ihre Wettkampferfahrungen holen sich seine Schützlinge in der Oberliga (1. Platz/14:2 Punkte), mit der Landesauswahl, bei internationalen Turnieren, teilweise schon in der A-Jugend (Oberliga Oder-Spree, 2./10:4) und sogar in der A-Jugend-Bundesliga (2./ Gruppe 4).