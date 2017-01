Wo die Kleinsten sich treffen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Sie können noch nicht gehen oder sprechen. Aber quicklebendig sind Ella, Tia und Mira auf ihre Weise schon. Im Eltern-Kind-Zentrum von Erkner robben sie auf Matten herum, die Katrin Elsner ausgelegt hat, und irgendwann hält Mira, die mit elf Monaten fast doppelt so alt ist wie Ella, einen Ball vor ihrer Nase. Die Mütter der drei und ein Vater mit seinem Sohn haben sich am Mittwoch beim allwöchentlichen Krabbelgruppen-Treff im Keller der Smolkastraße 10 eingefunden.

Zum Reinbei├čen: die 11 Monate alte Mira (rechts) probiert einen Plastikball aus, w├Ąhrend ihre Mutter Jacqueline Facius zu sieht. Links Tia (acht Monate), in der Mitte Ella (f├╝nf Monate). © MOZ/Joachim Eggers

Dass auch kleinen Kindern Austausch und Interaktion gut tun - diese Überlegung hat Jacqueline Facius hergebracht. Die junge Mutter, die aus Berlin ins Wohngebiet am Flakenseeweg gezogen ist, will ihre Mira jetzt aber noch nicht in eine Kindertagesstätte bringen.

Den Treff gibt es seit fast einem Jahr, immer mittwochs von 9 bis 10.30 Uhr. Alle zwei Wochen sorgt Katrin Elsner für ein Informationsangebot für junge Eltern. Jeden zweiten Mittwoch im Monat ist eine Mitarbeiterin der Familienberatungsstelle dabei, jeden vierten Mittwoch im Monat eine Kinderkrankenschwester. Sie steht für Fragen rund um die Gesundheit der Kleinkinder zur Verfügung.