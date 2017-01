artikel-ansicht/dg/0/

Die Verwaltung ist jetzt handlungsfähig, Kredite werden in 2017 nicht aufgenommen. Dies war vor der langen Debatte um die künftige soziale Infrastruktur nicht unbedingt erwartet worden. Doch der Kämmerei gelang es, den ursprünglichen Haushaltsentwurf mit allen beschlossenen Änderungen zum Bau von Kitas und Schulen noch umzuschreiben, sodass sich alle Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung wiederfinden. Für diese aufwendige Arbeit in der stressigen Vorweihnachtszeit bekam die Kämmerei mit Kämmerin Grit Oltersdorf an der Spitze ein dickes Lob aus allen politischen Lagern des Stadtparlaments. Jetzt beginnt die arbeitsreiche Planungsphase für den Bau der noch fehlenden Kindereinrichtungen, soweit nicht schon erste Vorbereitungen dazu getroffen wurden.

Rund neun Millionen Euro stehen dieses Jahr für Investitionen zur Verfügung. Für die Folgejahre bis 2020 sind Investitionen von stolzen 41,5 Millionen Euro geplant. Der Löwenanteil davon entfällt auf das ehrgeizige, wegen des Wachstums der Stadt aber dringend nötige Ausbauprogramm für Kitas und Schulen. Das lässt sich aus eigener Kraft dann nicht mehr stemmen. Für 2019 und 2020 sind neue Kredite in Höhe von 9,3 Millionen Euro geplant.

Schließlich hat die Stadt ihre stattlichen Reserven im vorigen Jahr um mehr als 13 Millionen Euro für laufende Investitionen abgeschmolzen. Nicht zuletzt schlug allein das größte Hochbauvorhaben, der Neubau der Comenius-Grundschule in Süd, über die Jahre mit über 17 Millionen Euro zu Buche. Ähnlich hoch schätzt die Verwaltung die Kosten für den Neubau einer weiteren dreizügigen Grundschule ein, die nach 2021 im Bereich Rungestraße, Schlosshafen errichtet werden soll.

In Angriff genommen wird in diesem Jahr aber erst einmal der Ausbau der früheren Comenius-Grundschule im Schlosspark zur Schlossparkschule. Vor allem neue Brandschutzauflagen sind dort zu erfüllen. Geschätzte 900 000 Euro sind dafür in diesem und im nächsten Jahr vorgesehen. Da dort aber nur eine Zweizügigkeit möglich ist, soll die Havelschule bis 2020 um einen Trakt erweitert und zeitlich befristet fünfzügig geführt werden. Auch der Schulhof ist dann neu herzurichten und die jetzige Torhorst-Turnhalle vom Landkreis wieder zurückzuerwerben. Bis zu 1,7 Millionen Euro sind dafür bis 2020 eingeplant.

Für den geplanten Neubau der Grundschule Friedrichsthal am Sportplatz beginnt dieses Jahr zunächst die Aufstellung eines Bebauungsplans. 3,6 Millionen Euro sind für das Vorhaben bis 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen, weitere 3,95 Millionen Euro aber noch nicht.

Die Grundschule Lehnitz soll auf zwei Züge erweitert werden. Knapp zwei Millionen Euro, davon 80 000 Euro noch in diesem Jahr, sind dafür bis 2020 eingeplant.

Die Kita Schmachtenhagen wird am Standort des alten Heizhauses auf dem Schulgelände bis August 2019 neu gebaut und auf 125 Plätze vergrößert. 2,7 Millionen Euro soll das kosten. Die ersten 200 000 Euro dafür stehen für dieses Jahr im Haushalt.

Die Kita Sachsenhausen wird saniert, erhält einen Anbau und wird auf 125 Betreuungsplätze erweitert. Kosten: 2,8 Millionen Euro. 100 000 Euro stehen schon dieses Jahr bereit.

Neue Kita Speyerer Straße. Sie soll mit bis zu 150 Betreuungsplätzen schnellstmöglich zunächst als Ausweichquartier für die Sanierung der Kitas Fröbel und Lehnitz errichtet werden. Die Stadt hofft dabei auf Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm Aktive Stadtzentren (ASZ), um dadurch die nötige Kreditaufnahme reduzieren zu können.