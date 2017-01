FÃ¼r den Winterdienst gewappnet

artikel-ansicht/dg/0/

In Diedersdorf und Neuentempel macht jetzt Seelows Bauhof, in Libbenichen und ganz Fichtenhöhe das Lohnunternehmen Schulze-Kahleyss, in Sachsendorf, Dolgelin und Neu Mahlisch die Kienitzer Firma Roland Grund Transporte den Winterdienst auf den kommunalen Straßen. Diese Änderungen sind Ergebnis der Neuausschreibung der Leistungen. Seit dem 21. November stehen die Räum- und Streufahrzeuge für die Arbeiten auf den Gemeindestraßen im Amtsbereich bereit. Und damit später als in anderen Städten und Gemeinden der Region.

Die Seelow-Länder haben die Winterdienstsaison aus Kostengründen verkürzt. Statt von Anfang November bis Ende März geht sie nun auch nur noch bis zum 20. März. Man habe sich an Erfahrungen der vergangenen Jahre orientiert, sagt Karsten Richter aus dem Bauamt.

Anders als etwa in Neuhardenberg, wo der Bauhof nach eigenem Ermessen handeln darf, haben die Seelow-Länder genau festgelegt, bis wann ihre Straßen von Schnee und Eis befreit sein müssen: werktags auf allen vom Schülerverkehr befahrenen Strecken bis 6.30 Uhr, auf allen anderen Straßen bis 8 Uhr. Am Sonnabend müssen die Straßen bis 8 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr beräumt sein.

Die 20 Mitarbeiter des Seelower Bauhofes besteigen die elf Winterdienstfahrzeuge des Betriebes bei Bedarf ab 4 Uhr, sagt Werkleiterin Astrid Gellenthin. Geräumt und gestreut werden die Straßen "nach Verkehrsbedeutung und potenzieller Gefährdung". So fahre ein Fahrzeug sofort nach Gusow. Denn im Vertrag mit dem Amt Neuhardenberg für die Gemeinde Gusow-Platkow ist festgelegt, dass die Zufahrt zum Parkplatz am Gusower Bahnhof vor der Abfahrt des ersten Zuges, die Zufahrt zur Kita bis 6 Uhr passierbar sein müssen.

Während das Amt Golzow in seinen Winterdienstverträgen eine grundsätzliche Winterdienstbereitschaft zwischen 4 und 23 Uhr fordert, sind die Lebuser Amtsgemeinden sparsamer: In Lebus und seinen Ortsteilen, in Reitwein, Podelzig und Treplin werden die kommunalen Straßen werktags nur zwischen 7 und 18 Uhr, in den Ortsteilen der Gemeinde Zeschdorf bis 20 Uhr geräumt und gestreut. In den Dörfern der Gemeinde Letschin ist Dienstleister Odega nur verpflichtet, die wichtigsten Straßen ab 7 Uhr bis "zum Aufhören des allgemeinen Tagesverkehrs, spätestens jedoch bis 20 Uhr" befahrbar zu halten.

Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert sagt: "Der Winterdienst fällt nicht den knappen Kassen der Kommunen zum Opfer, da muss keiner Angst haben", erklärt. Letschins Bauamtsleiter Alexander Haase: "Wir sind zum Winterdienst nur an verkehrswichtigen und besonders gefährlichen Stellen verpflichtet."

Eines ist indes in allen Kommunen der Region gleich: Als Streumittel wird Sand eingesetzt, teils allerdings mit Salz versetzt. "Streusalz haben wir schon vor vier Jahren abgewählt", sagt Karsten Richter fürs Amt Seelow-Land. Ausnahmen seien nur bei extremen Witterungslagen, wie Blitzeis zulässig. Dann darf dem Streusand, wie auch im Amtsbereich Lebus, Salz beigemischt werden, um die Tauwirkung zu erhöhen. Für den Amtsbereich Golzow ist der Salzgehalt mit höchstens zehn Prozent festgelegt, wie Lothar Ebert sagt.

In den Gemeinden Letschin und Neuhardenberg ist grundsätzlich nur Kies als Streumittel erlaubt. Das gelte übrigens auch für die Letschiner Anlieger, die den Winterdienst auf den Gehwegen leisten müssen, betont Alexander Haase.

"Die Kommunen sind umweltbewusster als der Landesbetrieb Straßenwesen", sagt der Lebuser Bauamtsleiter Mike Bartsch. Allerdings müsse der Landesbetrieb auf den Bundes- und Landesstraßen auch eine bessere Tauwirkung sichern, räumt er ein. Die einzige Ausnahme macht im kommunalen Bereich der Seelower Bauhof. Er hat ein Winterdienstfahrzeug, das mit Salz- und Laugetanks ausgestattet ist. Damit werden Seelows Hauptstraßen von Schnee und Eis befreit.