Klare Mehrheit fÃ¼r Klinikneubau

Direkt am Amselweg: So skizziert das Architekturbüro Kaltenbach und Ganter die Nachsorgeklinik am Straussee. © MOZ/Gerd Markert

Dass Stadtverordneter und Nabu-Vertreter Andreas Fuchs (CDU) kein Freund des gewählten Standorts für die Nachsorgeklinik Jenseits des Sees ist, hatte er schon bei verschiedenen anderen Gelegenheiten deutlich gemacht. Auch am Dienstagabend im Bauausschuss brachte er seinen Unmut über die "Umweltzerstörung" für das Projekt zum Ausdruck und äußerte Bedenken zum vorgesehenen Grundstücksverkauf. Wolfgang Winkelmann (UfW) meldete deshalb Zweifel an, ob das Vorab-Bekenntnis zu der Klinik zur Rehabilitation krebskranker Kinder und deren Familien ernst gemeint sei. Endlich sei jemand da, der das 20-Millionen-Projekt verwirklichen könne, da sei man auf dem Weg, es zu zerreden, kritisierte Winkelmann.

Er griff selbst einen Punkt auf, Fuchs' Frage, ob der Kaufpreis von einem Euro pro Quadratmeter (rund 37 000 Euro im Ganzen) angemessen sei. Dies sei eine Unterstützungsmöglichkeit der Kommune, so Winkelmanns Sicht. Der Preis beruht laut Fachbereichsleiterin Birgit Bärmann auf einem Wertgutachten von Dezember. Aktuell sei das Gelände Wald, was der Investor auf seine Kosten entwickle. Sie erinnerte überdies daran, dass der Standort für den Klinikneubau gerade wegen seiner besonderen Lage ausgewählt worden sei und ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt biete.

Rathaus-Juristin Stefanie Hunger erläuterte zum Kaufvertragsentwurf, dass eine 20-jährige Zweckbindung für die Nachsorgeklinik oder eine ähnliche sozialmedizinische Einrichtung enthalten sei, Umnutzungen der Zustimmung der Stadt bedürfen. Die Stadt habe die Planungshoheit und der vorhabenbezogene Bebauungsplan, der nun aufgestellt werden soll, setze enge Grenzen, fügte Birgit Bärmann hinzu. Sie rechne bis zum Verfahrensabschluss mit einer Zeit von einem bis anderthalb Jahren.

Sie widersprach zugleich Äußerungen von Bewohnern der Siedlung, dass sie nicht beteiligt werden. Am 21. Februar, 18.30 Uhr, werde es im Verwaltungsgebäude eine frühzeitige Bürgerbeteiligung geben, kündigte sie an. Zudem würden die Unterlagen vor dem Satzungsbeschluss noch vier Wochen ausgelegt.

Unter anderem können Anlieger nicht nachvollziehen, warum die Neubauten entgegen früheren Ideen näher an den Amselweg gerückt werden und die Erschließung über diese Straße erfolgen soll. Laut Stadtverwaltung reagiere man damit auf Hinweise aus dem Umweltministerium, Eingriffe in die Landschaft zu minimieren. Die bebaute Fläche werde zudem kompakter, um rund 10 000 Quadratmeter geringer, und es solle mehr Wald auf dem Gelände stehen bleiben. Wie der Amselweg ausgebaut werde und welche Lärmschutzmaßnahmen erforderlich würden, darüber könne derzeit noch keine Aussage getroffen werden, so Birgit Bärmann.

Ähnliches gelte für die Zahl der Parkplätze. Es gebe eine Stellplatzsatzung der Stadt, die Anwendung finde. Nach negativen Erfahrungen mit der nahe gelegenen Seniorenresidenz plädierte indes Wolfgang Winkelmann dafür, hier "großzügiger" zu planen. Bernd Sachse (Linke) warb zudem dafür, den Landkreis zu einer Busverbindung zu animieren. Immerhin, so hat Anwohner Jörg Pieritz aus dem Drosselweg zusammengerechnet, brächten 180 Patienten und 67 Angestellte Verkehr "wie bei einem mittelgroßen Gewerbepark". Bislang seien 50 Stellplätze vermerkt, aus seiner Sicht aber 100 nötig. Er sprach sich zudem gegen die in der Projektbeschreibung erwähnten dreietagigen Unterkunftsgebäude mit Staffelgeschossen aus. Stattdessen sollten normale Zweigeschosser entstehen. Weiter schlug er einen 30 Meter breiten Waldstreifen zwischen Amselweg und Klinik vor, der in beide Richtungen Sicht- und Lärmabgrenzung biete. Und er brachte eine Notausfahrt zum Turmgestell ins Spiel. So könnten auch dort Parkmöglichkeiten genutzt werden.

Hans-Dieter Nagel, Chef des Beirats der lokalen Agenda, begrüßte, dass für das Vorhaben eine Umweltprüfung erfolgen wird. Er sprach sich indes dafür aus, das Verfahren ergebnisoffen zu führen und sich nicht vorher festzulegen, dass das Turmgestell zur Erschließung nicht in Frage komme.

Von Seiten der "Peter und Ingeborg Fritz - Stiftung für chronisch kranke Menschen" gab es keine Stimme. Bernaus Ex-Bürgermeister Hubert Handke, inzwischen als Unterstützer für das Klinikprojekt angeheuert, wollte am Dienstagabend nur die Diskussion verfolgen. Äußerungen überlasse er dem Mäzen, der am Montag zum Hauptausschuss kommen wolle.

Bei der Abstimmung gab es neben Fuchs' Nein noch einzelne Enthaltungen. Er habe aufgrund des Termins der Sitzung noch nicht alle Papiere lesen können, begründete Jens Knoblich (grün, liberal, bürgernah).