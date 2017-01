Einkaufscenter gehen getrennte Wege

artikel-ansicht/dg/0/

Seit Montag gelten im Oderturm neue Kernzeiten für die Ladenöffnung. Statt bisher 10 bis 20 Uhr betragen diese montags bis freitags nun 10 bis 19 Uhr. Früher öffnen ist erlaubt, später schließen nicht. So hat es der Eigentümer festgelegt. Das gilt ab heute auch für Rossmann. Bis Mittwoch konnte dort nach 19 Uhr eingekauft werden, während rundum die Läden bereits dunkel waren. Ab heute muss auch Rossmann um 19 Uhr die Schotten dicht machen. Glücklich sei man mit dieser Entscheidung "in keiner Weise", teilt Stephan-Thomas Klose, Sprecher der Dirk Rossmann GmbH, mit. Zum einen bedaure man das für die Kunden, die spät einkaufen. "Zum anderen bedeutet das für uns einen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Drogeriemarkt im gegenüberliegenden Center, der sich nicht auffangen lässt."

Das gegenüberliegende Center sind die Lenné Passagen, und dort gelten weiterhin die bisherigen Kernöffnungszeiten 10 Uhr bis 20 Uhr. Damit hält auch der Rossmann-Wettbewerber, der DM-Drogeriemarkt, seine Türen abends eine Stunde länger offen. Centermanager Christian Krause lehnt eine Verkürzung der Öffnungszeiten ab. "Für mich zählt der Servicegedanke für den Kunden", betont er, "auch wenn in der letzten Stunde wenig los ist." Der innerstädtische Einzelhandel sollte "eine gewisse Qualität aufrecht erhalten - unabhängig davon, ob eine Filiale sich in Frankfurt (Oder) oder in Frankfurt am Main befindet. Zumal Polen, wo die Geschäfte noch länger offen sind, gleich nebenan ist."

Ralf Müller, Centermanager im Oderturm, erklärt am Mittwoch: "Wir haben das im Interesse unserer Mieter so entschieden." Die neuen Kernöffnungszeiten gelten zunächst probeweise bis März. "Wir führen die Diskussion seit drei Jahren", sagt er, "und aus unserer Erfahrung heraus ist der Betrieb nach 19 Uhr völlig unwirtschaftlich." Ziel sei es gewesen, im Oderturm und in den Lenné Passagen - beide Häuser hatten bis 2015 denselben Eigentümer - einheitlich um 19 Uhr zu schließen. "Es gab dahingehend einen Konsens auch mit den großen Filialisten wie Medimax und H&M." Die Sichtweise des neuen Centermanagements in den Lenné Passagen sei allerdings eine andere. "Wir haben mehrere Gespräche geführt, auch über die Werbegemeinschaft, leider ohne Erfolg." Der jetzige Zustand mit unterschiedlichen Öffnungszeiten sei "natürlich ungünstig für beide Häuser, da beide von den Kunden nach wie vor als Einheit wahrgenommen werden".

Die erwähnte Werbegemeinschaft ist inzwischen nur noch eine der Oderturm-Mieter, die Händler der Lenné Passagen haben sie zum Jahresbeginn verlassen. In der Magistrale haben die Händler keine eigene Vertretung. Zwar wurde dort über Jahre versucht, die Öffnungszeiten zu vereinheitlichen. Doch von diesem Ziel ist man heute weiter entfernt als je zuvor. Die Geschäfte öffnen (die Spätverkaufsstelle mal ausgenommen) um 6, 7.30, 9 oder 10 Uhr und schließen um 17, 18, 18.30, 19 oder 21 Uhr ihre Türen. Sonnabends wird bis um 13, 14, 16, 21 Uhr oder überhaupt nicht bedient. Kernöffnungszeiten, wie sie in großen Einkaufszentren durch den Vermieter vorgeschrieben werden, gibt es in der Magistrale nicht.

"Einheitliche Öffnungszeiten wären unbedingt nötig", sagt Barbara Vetter. Ihr Modegeschäft "Barbaras Boutique" öffnet sie wochentags bis um 19 Uhr. "Optimal wäre eine Kernöffnungszeit bis 18 Uhr, Frankfurt ist ja inzwischen eine Kleinstadt. Da kann der kleinteilige Einzelhandel durchaus andere Öffnungszeiten haben als die großen Center." Viel wichtiger wäre allerdings, für einen attraktiveren Branchenmix zu sorgen und die Gehwegschäden zu beseitigen: "25 Jahre lang wurde hier nichts gemacht. Und das soll die erste Einkaufsadresse im Stadtzentrum sein? Als Händler schämt man sich regelrecht."

Dass in der Magistrale attraktive Geschäfte, die zum Bummeln einladen, fehlen, bekräftigt auch Bärbel Schwenzer, Inhaberin des Foto-Fachgeschäftes. "Die Vereinheitlichung der Öffnungszeiten wäre ein Traum für unsere Kunden", sagt sie, "und wenn alle mitmachen, könnte man abends auch bis um 19 Uhr öffnen."

Auch Stefan Hoffmann würde einheitliche Zeiten begrüßen, sieht sie aber als "eher unrealistisch" an, so der Inhaber des Geschäftes "Hoffmann Uhren & Schmuck". In vergleichbaren Städten wie Coburg gebe es auch unterschiedliche Zeiten. Ein Problem sei: "Verschiedene Branchen haben verschiedene Schwerpunktzeiten." Er öffne sein Geschäft bis 19 Uhr, weil viele seiner Kunden länger arbeiten. 19 Uhr würde er auch als einheitliche Schließzeit favorisieren. "Vielleicht kann unser Vermieter, die Wowi, alle Händler an einen Tisch holen."