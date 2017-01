Vom TagesgeschÃ¤ft bis zur Silvesternacht

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Rund um die Uhr besetzt, ob an Tagen wie diesen oder an Feiertagen. Das ist die Feuerwehr- und Rettungswache in der Fontanestraße in der Havelstadt. Eine Berufsfeuerwehr und neun freiwillige Feuerwehren sowie der Rettungsdienst kümmern sich Tag und Nacht um eingehende Anrufe. Das geht vom üblichen Tagesgeschäft, wie eine Katze vom Baum holen bis hin zu den Brandeinsätzen. Jeder Einsatz erfordert von Einsatzdienstleiter Lutz Neubert und seinen Kollegen vollste Konzentration. "Eine Katze vom Baum holen, ist ein schwieriger Einsatz, da Tiere sich nicht so händeln lassen", verrät Neubert. Zu seinen Aufgaben gehören solche Aktionen aber eher nicht. Neubert koordiniert die Einsätze vom Schreibtisch aus und rückt bei Wohnungsbränden mit aus. In weniger als 90 Sekunden sind die Männer vor Ort. Egal ob Brandeinsätze oder Hilfeleistungen. Im vorigen Jahr war die Berufsfeuerwehr 1494 Mal zur Stelle. 2015 waren es noch gut 300 Einsätze mehr: 1726. Aber zurück zu 2016. Hier zählten die Kameraden 28 Großbrände, wie u.a. in der Altstädtischen Fischerstraße, aber auch 189 Türnotöffnungen und 315 Mal hieß es: Tier in Not. Alle Notrufe haben es in sich. An speziellen Feiertagen, wie Weihnachten oder Silvester, ist die Belastung noch einmal höher. Alkoholkonsum, Feiern und Feuerwerk um nur ein paar Punkte zu nennen. Dienst schieben und an diesen Tagen aus dem Freundeskreis herausgerissen zu werden und nur mit Sprudel anstoßen können - ist der Alltag und der Traumjob der Feuerwehrmänner. "Sie haben gewusst, worauf sie sich bei dem Job einlassen", so Neubert kurz und knapp. Dennoch ist die Arbeit ok. Für Feuerwehrmann Max Görner ist Silvester ein Tag wie jeder andere auch und er ist zufrieden. Für Görner und Kollegen ist es ein Job, der Spaß macht und der gewürdigt wird. Am Silvestermorgen war der Beigeordnete Michael Brandt auf der Wache bei einem Frühstück zu Besuch. "Eine Geste der Anerkennung, die die Kollegen wahrnehmen", so bewertet der Einsatzdienstleiter das Erscheinen von Brandt. Kaum von der Schrippe oder der Bockwurst abgebissen, musste der Rettungsdienst auch schon zu einem Einsatz los. Die Hilfe der Leitstelle wurde in der letzten Nacht des Jahres mehr in Anspruch genommen, als die der Feuerwehr. Der Rettungsdienst ist auch für Notrufe aus den Kreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow Fläming zuständig. Aus Sicht der Floriansjünger blieb es eher eine ruhigere Nacht. Der "Höhepunkt" war um 2.07 Uhr ein Sperrmüllbrand aufgrund von Feuerwerkskörpern auf dem Trauerberg. Ansonsten noch ein brennendes Auto in Kirchmöser und mehrere kleinere Brände, wie Container mit Altkleidern, und fünf Fälle der Kategorie "Tier in Not". Auf die Kameraden ist eben Verlass in allen Lebenslagen. Das betonte Brandt ebenfalls: Feuerwehr ist, wenn es trotzdem klappt. Auch wenn die Personalsituation angespannt ist, will das Team in diesem Jahr Dinge abarbeiten zu denen es 2016 nicht mehr gekommen ist. Laut Brandt, der schon zum 12. Mal die Wache an Silvester besuchte, war die Stimmung zum Jahresende unter den Kameraden nicht wie üblich. Grund hierfür sind anstehende Veränderungen. Im Februar kommt ein neuer Fachgruppenleiter und auch die Kreisgebietsreform sorgt für Zündstoff. Die Zukunft der Rettungsdienstleitstelle ist unklar. Dennoch haben die Mannen der Rettungswache für 2017 ein Ziel: Einen Weg mit einander finden und Probleme in ihrer kleinen Familie nicht klein reden. Probleme intern lösen ist das Zauberwort. Also: da weitermachen, wo sie im Dezember aufgehört haben.