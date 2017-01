Trainer und sieben Neue fÃ¼r RSV MaulwÃ¼rfe

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Der RSV Maulwürfe Neuruppin, derzeit Tabellensiebter in der 1. Fußball-Kreisklasse, hat sich im Winter personell neu aufgestellt. Gleich sieben Zugänge wurden vermeldet. Seit Dienstag ist auch der Trainerposten wieder besetzt. Mit Sebastian Stendel tritt ein bekanntes Gesicht in der Ruppiner Fußballszene die Nachfolge von Sören Lieske an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542289/

Knapp vier Wochen flirteten der RSV und Sebastian Stendel miteinander, am Dienstag folgte die endgültige Einigung. Der 24-jährige Neuruppiner gab nach einem abschließenden Gespräch mit dem Mannschaftsrat, der zugleich einen Großteil der Vereinsaufgaben übernimmt, sein Okay.

Sebastian Stendel kickte einst für den MSV, den SV Union und auch für die Alt Ruppiner Eintracht. Beim RSV Maulwürfe will er nun seine Trainerkarriere anschieben. Das erste Kapitel beim Landesklasse-Vertreter Victoria Templin war nur von kurzer Dauer. Im Juli übernahm er das Zepter, im September folgte die Trennung (RA berichtete). Eine "einvernehmliche", wie Stendel betont. Der große Fahraufwand, zu dieser Zeit wohnte er noch in Berlin, und interne Dinge, auf die er nicht eingehen will, waren die Gründe.

Nun lockte eine "interessante Aufgabe" beim RSV Maulwürfe. "Und ich hoffe, ich kann meine Trainer-Laufbahn richtig starten", so der Blondschopf. Routinier Steve Kehrenberg, wichtige Stammkraft beim Kreisklasse-Vertreter, hatte vorab den Kontakt geknüpft. Konkrete Vorstellungen, wie genau er die Maulwürfe spielen sehen will, hat Stendel auch. Nur verraten will er sie der Öffentlichkeit vorerst nicht. "Wir werden ein, zwei Systeme einstudieren. Und daher heißt unsere Prämisse für die Rückrunde auch, uns einzuspielen." Siege sollen Motivationshilfe sein, "jedoch ordne ich das Ergebnis dann der Feinjustierung unter", erklärt Stendel. Denn in der kommenden Saison soll der große Wurf gelingen, der Aufstieg in die Kreisliga. "Das ist unser aller Ziel", so der Coach. Der Stürmer Sebastian Stendel musste nach einem im Oktober 2015 erlittenen Totalschaden im Knie seine Spielerkarriere frühzeitig beenden.

Derweil haben die Maulwürfe im Winter auch den Kader aufgestockt. Von TuS Dabergotz kommen Johannes Beier und Maximilian Grothe, aus Velten kehrt Sebastian Rettig zurück. Mit Ali Hassan, Shekmous Eskan, Aram Iskan und Nasser Hosseini sind inzwischen vier Spieler spielberechtigt, die seit September mittrainieren.