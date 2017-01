Kunst von der groÃŸen BÃ¼hne in Bergsdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Bergsdorf (GZ) Mehr Musik weniger Kunst. Aber auch weniger Glamour? Kein Junger Wilder wie Bildhauer Rainer Fetting noch schillernde Persönlichkeiten wie Berghain-Türsteher Sven Marquardt oder Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi geben sich 2017 in Bergsdorf die Klinke in die Hand.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542291/

Die wilden Zeiten scheinen vorbei zu sein. Die Saisoneröffnung in der Feldsteinscheune feiert das Kurt-Mühlenhaupt-Museum in diesem Jahr mit dem Maler, Grafiker, Bühnenbildner, Regisseur, Kostümbildner und Hochschullehrer Achim Freyer. "Ein echtes Highlight" habe Hannelore Mühlenhaupt da zu sich eingeladen, preist das Museum das Multitalent. Der ehemalige Meisterschüler von Bertolt Brecht gilt als Kunst-Alleskönner und als ein leidenschaftlicher Sammler von hochkarätiger Kunst von Dalí, Beuys, Picasso, Liebermann & Co. In Bergsdorf aber präsentiert der 82-Jährige ab 14. Mai eine Auswahl seiner eigenen Arbeiten.

Für den musikalischen Auftakt sorgt das traditionelle Gastspiel der Brandenburgischen Sommerkonzerte am 9. Juli. In diesem Jahr trifft dort Jazz auf Jimi Hendrix: Das "Thärichens Hindrixperience Orchestra" geht der Musik von Jimi Hendrix auf den Grund. Und das "TriOrange" vermischt Jazz mit mystischen Themen aus der orientalischen und afrikanischen Folklore.

Das Gastspiel der Kammeroper Schloss Rheinsberg findet in diesem Jahr am 22. Juli statt. Nachwuchs-Opernsänger aus aller Welt geben berühmte Arien zum Besten. In der Tradition der Kammeroper Schloss Rheinsberg steht auch das Internationale Gesangsstudio Berlin, das auf Initiative von Helga Matthus als gemeinnütziger Verein im Jahr 2009 in Berlin gegründet wurde. Ziel ist es, begabten Opernsängern eine Aus- oder Weiterbildung zu ermöglichen speziell in italienischer Gesangstechnik. Opernsänger Maestro Cesare Colona konnte als Lehrer gewonnen werden. Er selbst erhielt seinen Gesangsunterricht bei Kammersängerin und Bayreuth-Star Melitta Amerling und bei Luigi Ricci in Rom. Am 20. August empfängt das Bergsdorfer Mühlenhaupt-Museum zum ersten Mal Schüler des Gesangstudios für ein Konzert in der Feldsteinscheune, die wegen ihrer guten Akustik von Musikfreunden geschätzt wird.

Und selbstverständlich bringt sich das Mühlenhaupt-Museum auch in die 750-Jahr-Feier Bergsdorfs mit ein. Gefeiert wird das Jubiläum mit dem traditionellen Erntefest am 23. September. Erst mit dem Ernteumzug, danach mit Schwof in der Scheune, einem Kinderprogramm und vieles mehr. "Für einiges an Aufregung in seiner Geschichte haben wohl Kurt und Hannelore Mühlenhaupt gesorgt. Ohne das Museum hätte es wahrscheinlich weit weniger Nobelpreisträger, hoch dotierte Künstler und Botschafter aus aller Welt in die ländliche Idylle verschlagen", heißt es durchaus selbstbewusst in der Ankündigung zum Jahresprogramm.