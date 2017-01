Oberhaveler Obdachlose mÃ¼ssen warten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542295/

Zwölf Obdachlose waren 2007 die ersten, die am Projekt "Klarkommen, Orientierung" teilnahmen. Die Hennigsdorfer Beschäftigungsgesellschaft PuR betreute die Menschen ohne festen Wohnsitz, half bei bürokratischen Problemen und sorgte für Arbeit. In Oranienburg waren die Gruppen, die zum Aufsammeln von Abfällen durch die Wohngebiete und Grünanlagen streiften, schnell bekannt. Manche Bürger bedankten sich für ihre Arbeit.

Nach Einschätzung der Kreisverwaltung habe das Projekt in den vergangenen knapp zehn Jahren "sehr erfolgreich dabei geholfen, mehr als 30 Personen bei der Überwindung ihrer Nichtsesshaftigkeit zu unterstützen und zu stabilisieren". Die Teilnehmerin Denise Hannig fand durch "Klar-O" tatsächlich wieder Orientierung, hat nach neun Jahren Obdachlosigkeit nun eine Wohnung und inzwischen sogar einen Job.

"Ich verstehe nicht, dass "Klar-O' nicht fortgeführt wird, das ist doch so wichtig für die Obdachlosen", sagt die Borsdorferin Janette Budtke, die seit einigen Jahren Obdachlose unterstützt und ihnen kostenlos die Haare frisiert. Sie habe nach der Ankündigung im Kreistag einen nahtlosen Übergang erwartet. Das ging auch einigen Mitgliedern der SPD-Kreistagsfraktion so. Die Fraktionsvorsitzende Andrea Suhr hatte gesagt, dass die PuR das Projekt vorübergehend fortführen werde.

Sozialdezernent Michael Garske hatte am 7. Dezember im Kreistag angekündigt, das Beschäftigungsprojekt laufe weiter. Im Kreishaushalt wurden dafür 350 000 Euro für 2017 bereitgestellt. Noch ist allerdings unklar, wann es weitergeht. Ein neues Projekt mit anderer Ausrichtung sei in Vorbereitung, sagte Kreissprecher Ronny Wappler. Erst wenn das Konzept steht, kann das Projekt ausgeschrieben und ein neuer Träger gefunden werden.

Künftig solle es in dem Projekt auch um die Themen Wohnen, Sucht und Überschuldung gehen und damit auch der angesprochene Personenkreis erweitert werden, kündigte Wappler an. Nach der Definition des Landkreises gibt es in Oberhavel nur eine Person ohne festen Wohnsitz. Menschen, die im Obdachlosenheim gemeldet sind, zählten nicht dazu.

Der Kreis wirft der PuR vor, eine Steigerung der Sachkosten von 300 auf 375 Euro pro Teilnehmer und Monat nicht begründet zu haben. "Das war der Knackpunkt", sagte Wappler. Der höhere Satz sei "bei vorläufiger Anerkennung" dennoch gezahlt worden. PuR-Geschäftsführerin Annette Koegst weist das zurück. Die Kostensteigerung sei von Anfang an begründet worden. Weil der Teilnehmerkreis kleiner geworden sei, die Fixkosten aber gleich geblieben seien, hätten die Sachkosten erhöht werden müssen. Die PuR hatte in der Sitzung des Sozialausschusses des Kreises am 25. Februar 2016 darauf hingewiesen, dass die vorhandenen Mittel nicht ausreichen würden, Beratungen nur noch ehrenamtlich durchgeführt und wegen rechtlicher Änderungen nicht alle Obdachlosen in das Programm aufgenommen werden könnten. Bei einer ärztlichen Begutachtung wurden mehrere Teilnehmer als nicht mehr erwerbsfähig eingestuft. Sie fielen aus dem Programm.

Tatsächlich seien die Suchterkrankungen vieler Teilnehmer ein Problem, so Koegst. "Wir hatten jedes Jahr einen Todesfall." Das Jobcenter habe sich aber sehr um "Klar-O" bemüht. Das Projekt sei einmalig gewesen. Dennoch sei es besser, die notwendige Beratung von Obdachlosen nicht an eine Beschäftigung zu koppeln. In einem neuen Projekt solle der Fokus besser auf Beratung und Begleitung der Obdachlosen liegen, um existenzielle Dinge klären zu können, schlägt Koegst vor. "Die Leute brauchen erstmal originäre Lebenshilfe." Die Beschäftigung sei wegen der Begleitung aufwändig. Aber es gebe den Bedarf für eine Anlaufstelle. "Wir haben Obdachlose und Hilfebedarf."

Die PuR werde sich für ein neues Projekt wieder bewerben, sagte die Geschäftsführerin. "Wir haben in den vergangenen Jahren Erfahrung gesammelt, die wir nutzen können."