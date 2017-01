WintervÃ¶gel zÃ¤hlen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Stunde der Wintervögel 2017 schlägt im Zeitraum von Sonntag, 8. Januar, bis Dienstag, 10. Januar. Aus diesem Grund ruft der NABU in Brandenburg sowie ganz Deutschland zur großen Mitmachaktion auf. Von Freitag, 6. Januar, bis Sonntag, 8. Januar, findet zum siebten Mal die große NABU-Aktion die "Stunde der Wintervögel" statt. Der NABU lädt alle Naturfreundinnen und Naturfreunde ein, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen. Wer möchte, kann sich vorher über die heimische Vogelwelt informieren und sich mit der praktischen NABU-Zählhilfe ausstatten, die es im Internet unter www.stundederwintervoegel.de gibt. Die Zahlen trägt man in ein praktisches Online-Formular ein. Alternativ kann man die Anzahl der Vögel am Samstag, 7. Januar, und Sonntag, 8. Januar, zwischen 10 und 18 Uhr auch unter der kostenlosen Rufnummer 0800/1157115 durchgeben. Unter den Teilnehmern werden hochwertige Preise verlost - vom Fernglas über Bücher und Vogelnistkästen bis hin zu Ikea-Gutscheinen. Die "Stunde der Wintervögel" ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. Ziel ist, dass möglichst viele Menschen Daten sammeln. Daraus können Fachleute wichtige Informationen zur Entwicklung der heimischen Vogelbestände ableiten. So liefert die Langzeitstudie wertvolle Hinweise zum Schutz der Artenvielfalt. Im Januar 2016 nahmen deutschlandweit über 93.000 Vogelfreunde teil, davon ca. 5.400 aus Weitere Informationen zur Aktion: www.stundederwintervoegel.de . In der Havelstadt gibt es im Rahmen der Neujahrswanderung am Sonntag, 8. Januar, eine gute Gelegenheit Vögel zu beobachten. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Treffpunkt ist am Fontane-Klub an der Jahrtausendbrücke. Die Wanderung führt an der Stadthavel entlang. Die gesammelten Beobachtungen werden gemeldet.