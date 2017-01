Bericht:Â USAÂ Ã¼berstellen vier GuantÃ¡namo-Gefangene an Saudi-Arabien

artikel-ansicht/dg/0/

Washington/Guantánamo Bay (dpa) Die USA lassen ihrer Ankündigung zur Freilassung weiterer Insassen des umstrittenen Gefangenenlagers Guantánamo anscheinend Taten folgen. Der Sender Fox News berichtete am Mittwoch unter Berufung auf zwei anonyme Behördenvertreter, vier Gefangene aus Saudi-Arabien würden freigelassen und binnen 24 Stunden an ihr Heimatland überstellt. Ihre Identität war zunächst unklar. Weitere Entlassungen vor dem Machtwechsel im Weißen Haus am 20. Januar seien zu erwarten, hieß es.