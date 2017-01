Neuglobsow ohne Jugendzimmer

artikel-ansicht/dg/0/

Neuglobsow (GZ) Wahrlich kein Wetter ist es für Kinder zurzeit, draußen zu spielen: Schneematsch und Graupelschauer zwingen den Nachwuchs häufig in geschlossene Räume. Zum Beispiel in Jugendzimmer, die der Klub Old School des Amtes Gransee auch in Gemeinden und Ortsteilen bei Gransee betreibt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542306/

Klubräume sind das, die attraktiv für die und begehrt bei der Jugend sind, aber zurzeit noch nicht überall vorgehalten werden können.

Was Kerstin Borret, die Neuglobsower Ortsvorsteherin, zum Beispiel gerne ändern möchte. So schön und attraktiv der Ort am Stechlinsee selbst im Winter für Gäste ist - derzeit verfügt man in Neuglobsow über kein Jugendzimmer. "Das ist keine erfreuliche Situation, sie soll sich unbedingt zum Besseren ändern", betont Kerstin Borret. Zumal die Gemeinde über gute Erfahrungen mit Jugendzimmern verfügt: Einst gab es Räumlichkeiten in der Villa Labes. "Der Klub war gut besucht", erinnert sich die Ortsvorsteherin. Doch wurde die Immobilie bekanntlich verkauft. Mit dem Ergebnis, dass sich die Gemeinde um neue Räumlichkeiten für den Nachwuchs bemühen muss. "Auch weil sich unser Ortsteil Dagow derzeit verjüngt und mehr Kinder als zuvor Bedarf anmelden werden", weiß Kerstin Borret, die auch den Heimatverein leitet. Gerade die Jüngeren seien stets eine gute Zielgruppe für die Arbeit des Jugendklubs. Von Vorteil wäre in dem Zusammenhang freilich auch schon ein Spielplatz, betont sie. Zum Beispiel die Anlage am Festplatz oder unten am Strand des Stechlinsees. Zumindest der am Stechlinsee-Platz ist nach den Worten der Ortsvorsteherin in die Jahre gekommen und müsse erneuert werden. Als Stechliner Gemeindevertreterin ist ihr allerdings die Reihenfolge bei den Investitionen in Spielplätze des Amtsbereiches wohl bewusst: Für dieses Jahr plant das Amt die Sanierung der Dollgower Anlage.

Bürgermeister Wolfgang Kielblock (WG Heimatverein) hatte während der jüngsten Ratssitzung kurz vor Weihnachten in Dollgow ebenfalls Reserven bei der Jugendarbeit in den Dörfern festgestellt. "Wir tun uns da etwas schwer und sollten die Jugend besser berücksichtigen", erklärte Kielblock. Und zwar in Kooperation mit dem Amt Gransee sollte ein gangbarer Weg für die Kinder- und Jugendarbeit gefunden werden. Zuvor hatte die leitende Jugendbetreuerin des Amtes, Andrea Tornow, Details der aktuellen Arbeit mit dem Nachwuchs im Amtsbereich erläutert und das Konzept erklärt: So gebe es zwar den zentralen Anlaufpunkt für die jungen Leute im Klub "Old School" am Meseberger Weg in Gransee. Zugleich wollen aber Tornow und ihre Mitstreiter Steffen Bauer und Toni Reich attraktive Angebote in den Jugendzimmern zur Verfügung stellen - in Dannenwalde, Kraatz, Zernikow, Meseberg und nicht zuletzt in Menz. Motto der Betreuer sei: "Ideen der Kinder aufnehmen und mit ihnen entwickeln", erklärte Andrea Tornow. Montags zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr öffnet das Menzer Jugendzimmer. Dart- und Gesellschaftsspiele sind ebenso möglich wie Kochen und Basteln. Tischtennis können die Kinder spielen, sich an der Playstation oder mit der "Wii"-Konsole vergnügen. Der Schwerpunkt liege auf Gemeinsamkeiten, auf dem Verwirklichen gemeinsamer, sinnvoller Projekte. Doch was haben die Neuglobsower Kinder davon? Zurzeit noch nichts, weiß Andrea Tornow. Bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse hat sie aber Geld beantragt für den Erwerb eines Fahrzeugs, mit dem die Neuglobsower zum Jugendzimmer Menz gelangen. Ortsvorsteherin Kerstin Borret freut sich darüber. Fürs Erste wäre das eine gute Alternative.