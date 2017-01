Unbefriedigender Zustand

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Dass die Feuerwache in Kremmen arg in die Jahre gekommen ist, sieht selbst der Laie auf den ersten Blick. Über lange Zeit arrangierten sich die Kremmener Kameraden mit den Gegebenheiten - doch nun ist Schluss.

Im aktuellen Gefahrenabwehrbedarfsplan der Stadt Kremmen vom Oktober 2016 bekommt das 1889 als Gashaus erbaute Gebäude in Bezug auf seine bauliche Funktion die Wertung "unbefriedigend/nicht ausreichend". Und auch die Feuerwehrunfallkasse hat angekündigt, ihre bisher erteilten Ausnahmegenehmigungen nicht weiter zu verlängern, sollte keine Abhilfe geschaffen werden.

"Wir haben hier ganz dringenden Handlungsbedarf, und das haben ja auch die Stadtverordneten erkannt", stellt Stadtbrandmeister Gerd Lerche fest. Er kann daher auch schon einen ziemlich detaillierten Fahrplan für Neubau und Sanierung der Feuerwache an der Straße der Einheit aufzeigen. "Im Haushalt 2017 sind zunächst rund 100 000 Euro für Planungsleistungen eingestellt", so Lerche. Außerdem soll der marode Schornstein, der nach einem Blitzeinschlag seit Jahren vor sich hin bröckelt, bis unter die Schadstelle eingekürzt werden. "Dass kann aber erst nach August erfolgen, schließlich soll das Storchenpaar auch in diesem Jahr wieder hier brüten und bekommt dann auch seinen Horst zurück", betont der Stadtbrandmeister lächelnd.

Ebenfalls in diesem Jahr wird die bisher hinter der Feuerwache provisorisch untergebrachte Rettungswache in einen noch vom Kreis Oberhavel zu errichtenden Neubau im Wohngebiet An der Hörste umziehen. "Das gibt uns den nötigen Platz für den Neubau unserer Feuerwache", führt Lerche aus. Der Bau soll 2018 in Angriff genommen werden und wird eine große Fahrzeughalle für vier Einsatzwagen, einen Sanitärtrakt mit Umkleidekabinen und Duschräumen sowie eine kleine Werkstatt beherbergen. Ebenfalls 2018 soll an der alten Feuerwache der Anbau auf der linken Seite abgerissen und dort eine dringend benötigte zweite Zufahrt geschaffen werden. Der "Rest" der alten Feuerwache wird laut Planung 2019 saniert und umgebaut. Dann entstehen ein großer Schulungs- und ein kleinerer Aufenthaltsraum. Insgesamt sind für Neu- und Umbau der Feuerwache rund 1,2 Millionen Euro vorgesehen.

Auch beim Fahrzeugbestand der Kremmener Wehr gibt es Bewegung. Noch in diesem Jahr wird ein neues Großfahrzeug vom Typ HLF 20 in Dienst gestellt. Bereits in den letzten Tagen des alten Jahres bekamen die Kremmener einen dringend benötigten neuen Vorausrüstwagen (VRW). Den umgebauten Crafter im Wert von deutlich mehr als 50 000 Euro bezahlte jedoch nicht die Stadt - er kam als Spende von der Kremmener Tischlerfirma Höft. Als der alte VRW, ein Nissan Baujahr 1992, im Sommer 2016 einen Motorschaden hatte, war in der Stadtkasse kein Geld für ein Ersatzfahrzeug vorhanden. Also spendierte Firmenchef Heiko Höft, langjähriges und aktives Mitglied der Kremmener Wehr, das neue Fahrzeug. "Das ist eine unglaubliche Geschichte, für die wir dem Kameraden Höft gar nicht genug danken können", lobt Stadtbrandmeister Lerche.