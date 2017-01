artikel-ansicht/dg/0/

Lübeck (dpa) Zahlreiche Hochwassereinsätze, abgeschleppte Autos und Überschwemmungen - das ist nach der schweren Ostsee-Sturmflut in Lübeck und im Kreis Ostholstein die vorläufige Bilanz von Polizei und Feuerwehr. 20 Mal rückte die Polizei nach eigenen Angaben dort von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh zu Hochwassereinsätzen aus. Wider Erwarten sei das Hochwasser in der Nacht zu Donnerstag nicht so schnell abgelaufen wie erwartet, teilte die Feuerwehr mit.

