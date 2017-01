"Cool-down" in der Havel

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Ganz leicht oder nur mit einer Badehose bekleidet zum Strand gehen. Kurz ein wenig die Muskeln auflockern, ab ins erfrischende Nass und ein paar Runden geschwommen. Im Hochsommer eine willkommene Abkühlung, aber das ganze mitten im Winter! Für die Brandenburger Eisbären ganz normal. "Die einen schwitzen gerne in der Sauna, wir bibbern lieber im Eiswasser", so ihr Motto zum traditionellen Neujahrsschwimmen am Wiesenweg. Viele der frierenden Schaulustigen zogen da wohl ihr kuscheliges Bad vor und es erschloss sich ihnen auch nicht, dass - glaubt man den Anhängern dieser Extremsportart - Eisbaden sogar gesund sein soll. Nachgewiesen ist es nicht, es bringt den Eisschwimmern jedoch einen besonderes "Kick". Beim Winterbaden laufen im menschlichen Körper verschiedene Prozesse ab, die eines gemeinsam haben: den Organismus vor sofortiger Auskühlung mit Todesfolge zu bewahren. Trifft der Kältereiz auf die Haut, mobilisiert der Körper in kürzester Zeit große Energiereserven. Für den Ernstfall gespeicherte Kohlenhydrate werden in Wärme umgewandelt. Zugleich weiten sich die Blutgefäße und versorgen die unterkühlte Haut und den gesamten Körper ganz schnell mit warmem Blut. Eins haben alle Eisbader gemein: "Der wichtigste Anreiz für das Eis- und Winterbaden findet wohl im Kopf statt. Die Selbstüberwindung stärkt die eigene Psyche", ist man sich unter den Teilnehmern sicher. Grund genug für die Brandenburger Eisbären und befreundete Vereine, sich auf den Badespaß im Winter zu freuen. In kleinen Gruppen und verkleidet mit Eisbärenmützen, gestreiften Schlafanzügen, als Rotkäppchen oder als Piratenbraut ging man nach am Wiesenweg in die zwei Grad kühle Havel. Dann wurde ein paar Runden geschwommen oder nur kurz untergetaucht, um gut gelaunt und mit einem Glücksgefühl aus dem Wasser zu steigen. Danach begann doch das große Frieren, denn die Luft war kühler als das Wasser. Viel schwitzen in der Sauna oder lieber einen Kälteschock beim Eisbaden? Beides hat wohl einen Wohlfühleffekt. Wer es selbst einmal testen will, die Brandenburger Eisbären freuen sich über neue Mitglieder. "Es gibt dabei keinen Zwang ins Wasser zu gehen. Man kann einfach nur dabei sein und Spaß haben", versprechen die Winterschwimmer.