Genug Arbeit fÃ¼r ein Jahr in Glienicke

Es geht ums Geld: In diesem Fall um den Bürgeretat. Für dessen Vorschläge gaben die Glienicker ihre Stimmen ab. 2016 sind erhebliche Mittel in die Gemeinde geflossen. So wird es auch 2017 sein.

Mit der Sporthalle sei auch der Standort des Neuen Gymnasiums stabilisiert, so Oberlack. Der erste Bürgerhaushalt, an dem sich 875 Erwachsene und Jugendliche beteiligt haben, hat Kommunalpolitiker wie Einwohner offenbar gleichermaßen überzeugt.

Das Anfang März eröffnete gläserne neue Restaurant "Greenhouse" an der Bundesstraße 96 ist zwar privat, aber in seiner originellen Aufmachung ein Hingucker für die Gemeinde. Auch wenn es vor allem auf ein Berliner Publikum abziele, setzte es doch auch einen Akzent für Glienicke, findet Oberlack.

Nicht für alle sichtbar, aber doch wichtig, war für die Kommune die Regenentwässerung im östlichen Teil der Breitscheidstraße, die im September fertig geworden ist. "Damit haben wir bei Regen nun noch eine besonders große Pfützenlandschaft, die Charlottenstraße - und in geringerem Maße die Nohlstraße", so der Bürgermeister. Damit sei ein guter Teil der Regenentwässerung erledigt. Die Freiwillige Feuerwehr habe bereits bestätigt, dass es mit der Erweiterung von Mulden und Leitungen weniger Wassereinsätze der Feuerwehr gegeben habe. Allerdings gab es in jüngster Zeit auch keine größeren Stürme oder Wolkenbrüche über Glienicke. Das zentrale Abwasserpumpwerk ist samt der 20 Jahre alten Technik runderneuert worden - ein Projekt der stillen, aber wichtigen Infrastruktur, so der Bürgermeister.

Ebenfalls abgeschlossen werden konnten 2016 die Bemühungen um schnelleres Internet seitens der Telekom. "Jeder hat jetzt zumindest die Chance, einen Provider zu haben, der schnelles Internet liefert", meint Oberlack. "Wir sind jedenfalls weiter als noch vor drei Jahren."

Der Dorfteich sieht nach Baustelle aus. Der Anfang zur Sanierung mit eingebauten Sedimentationsanlagen ist aber gemacht. Allerdings liege der Grundwasserstand tiefer als die Sohle des Teiches, sodass, nachdem die Schlammschicht weg ist, nun mittels einer feinen Tonschicht verhindert werden müsse, dass der See ausläuft, benennt Oberlack eine aufgetretene Komplikation. "Sonst hätten wir bald eine zugewachsene Sumpflandschaft. Das wäre zwar auch ein Biotop, aber eines, das wir nicht wollen."

Mit dem Ausweichquartier ihrer durch Schimmelbefall 2015 unbenutzbar gewordenen Kita "Sonnenschein" seien die Eltern den Umständen entsprechend sehr zufrieden gewesen. Im Mai 2016 hatten Kinder und Erzieherinnen das Ausweichquartier an der Schönfließer Traubeneichenstraße bezogen. Im April können sie voraussichtlich in ihre Kita zurückkehren. Wie die Gemeinde mit der Versicherung des Schadensfalls auseinanderkomme, sei noch nicht zu Ende geklärt, so Hans Günther Oberlack.

Dass das alte Rathaus jetzt barrierefrei zugänglich ist, setzt der Bürgermeister ebenfalls auf die Haben-Seite, ebenso die Neufassung der Kita-Satzung, durch die kinderreiche Familien entlastet werden sollen. Der Kiez-Bus ist für Ende 2017 auf den Weg gebracht.

Doch manches hat 2016 auch nicht geklappt wie gewünscht. So steht auf der Soll-Seite immer noch das Feuerwehrdepot. Schon 2015 hatten die Bauarbeiten beginnen sollen, doch die Genehmigung zog sich hin, und die Ankündigung von möglichen Fördermitteln ergab eine weitere Verzögerung. Im Juni hatten sich die Glienicker darum bemüht. Im Herbst sei vom Land zwar klargestellt worden, dass es ein Förderprogramm dafür zwar gebe. Aber die Regeln für die Ausgabe dieser Mittel seien zwischen dem Land und der Landesinvestitionsbank (ILB) nicht geklärt worden. "Die Höhe der Mittel steht immer noch nicht fest. Aber wir wissen inzwischen, dass wir beginnen können", nennt der Bürgermeister den Stand der Dinge. Ärgerlich sei dennoch, dass der Bau seit einem Jahr nicht vorankomme und damit auch der Neubau des Bauhofs auf dem Gelände nicht.

Den Jugendclub hätten sich die Gemeindevertreter und der Bürgermeister auch schneller gehen können. Planungsänderungen und Unzufriedenheit mit den geschätzten Kosten führten zu weiteren nötigen Runden durch die Fachausschüsse. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, soll es nun aber losgehen.

Die Erweiterung des Funktionalgebäudes am Sportplatz Bieselheide hinkt den Erwartungen ebenfalls hinterher. Die Baugrenzen waren überschritten, zudem musste das Vorhaben mit den Vereinen gut abgestimmt werden. "Das hat Zeit gekostet. Aber die Sporthalle hatte da auch gerade Vorrang", so Oberlack.

An Arbeit wird es in der Gemeinde also auch dieses Jahr nicht mangeln. Planungen werden weiter vorangetrieben, aber auch mit grundsätzlichen Fragen werden sich die Gemeindevertreter befassen. "In der Frage, ob wir ein weiteres Schulgebäude brauchen, sind wir nicht vorangekommen. Im Augenblick ist der Druck nicht hoch, aber unsere Gemeinde wächst ja noch."