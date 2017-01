Zeitzeugen mit Kamera fÃ¼r zweite FilmschÃ¤tze-DVD gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn Sie sich an die vergangenen 27 Jahre erinnern, und wenn Sie die Entwicklung Frankfurts vor ihrem geistigen Auge ablaufen lassen - was kommt Ihnen da als Erstes in den Sinn? Ist es die Gründung der Europa-Universität Viadrina am 15. Juli 1991? Das Oderhochwasser 1997? Sind es besonders Gesichter, an die Sie sich erinnern und mit der Geschichte Frankfurts verbinden? Oder ist es der äußerliche Wandel der Stadt, die sanierten Fassaden, der Abriss alter und die Errichtung neuer Gebäude?