Der Lauf durch das Erlebnis-Bergwerk

Oranienburg (OGA) Dieser Termin hat Tradition: Am Sonntag werden in Oranienburg die besten Teilnehmer der EMB-Laufcup-Serie geehrt. Seit Jahren steht dann auch Jürgen Köhler auf der Bühne. Der Vorsitzende vom Team Oberhavel bestimmt das Niveau in seiner Altersklasse mit. Im Rückblick auf das Jahr 2016 schwärmt der 70-Jährige aber von einem anderen Lauf.

Am 22. Oktober begab sich der Oranienburger unter Tage, um eine für ihn ganz neue Erfahrung zu sammeln. Für den Sondershäuser Kristalllauf hatte er sich mit seiner Frau Kerstin schon Monate zuvor angemeldet. "Ansonsten hätten wir keine Chance gehabt, weil die Teilnehmerzahl auf 500 begrenzt war." Dies sei für die Organisatoren die einzige Chance, die Läufer an den Start zu bekommen.

Dieser erfolgt im Brügmann-Schacht in 700 Metern Tiefe. "Mit einem Fahrstuhl ging es unter Tage", berichtet Köhler. "Eigentlich war es aber eher eine Blechkiste, in die 15 Leute passten." Unten angekommen, habe es keine Platzprobleme gegeben. "Im Startbereich war es nicht so eng wie bei unserem Spargellauf in Oranienburg", scherzt der Vorsitzende vom Team Oberhavel.

Im Erlebnisbergwerk sei es ziemlich geräumig gewesen. "Das ist ein alter Salzschacht. Ein riesiges Gebiet, in dem man sich verlaufen kann. Es gibt mehrere große Räume. Die größte Halle ist sicherlich 40 Meter lang und breit sowie 20 Meter hoch. Da finden regelmäßig Kongresse statt. Und es kann auch geheiratet werden."

Die Wege, die dann als Laufstrecke dienten, seien gut sieben Meter breit gewesen. "Da kannst du ordentlich laufen. Auch die Lauffläche ist aus Salz. Die hat richtig geglänzt, wurde mit der Zeit aber glatt." Jeder Teilnehmer musste einen Helm mit Stirnlampe tragen - und sich konzentrieren. Der 3,3-Kilometer-Rundkurs, der drei Mal umrundet werden musste, habe ziemliche Steigungen gehabt. "Mein Gefühl war, dass es auf der Hälfte des Kurses bergauf ging. Ich hätte nicht gedacht, dass es da unten solche Anstiege gibt", so Köhler. "Bei den Passagen bergab musste man höllisch aufpassen. Es war schon ziemlich anstrengend." 294 Läufer und 86 Läuferinnen kamen ins Ziel.

Wie war die Luft? "Die war trocken. Da war ich überrascht. Aber das Salz zieht natürlich die Feuchtigkeit." Die Temperatur hätte um die 25 Grad Celsius gelegen. "Die Bedingungen waren gut. Und es war alles sehr gut organisiert, auch im Hinblick auf sanitäre Einrichtungen und Versorgung. Ich habe mir alles spartanischer vorgestellt."

Für die 10,5 Kilometer benötigte Jürgen Köhler 71 Minuten. Eine Zeit, über die er bei normalen Läufen lächeln würde. "Das war aber ein Lauf, bei dem man nicht auf die Uhr guckt. Es ging nicht um das Ergebnis. Wir wollten mal etwas ganz anderes erleben und mitmachen." So gingen auch Frau Kerstin und Tochter Ines samt Partner an den Start Beide trudelten am Ende des Feldes ein. "Sie haben Lumpensammler gespielt, weil sie auf der Strecke irgendwann auf die Letzte des Feldes gewartet haben", berichtet Jürgen Köhler. So blieb sich seine Frau treu. Schon bei Cupläufen in Oberhavel und Umgebung betont die Leiterin der Kita Zwergenhaus immer wieder, bei den Läufen eher die Schönheiten der Natur als die Uhr im Blick zu haben. Auch aus diesem Grund wollen die Eheleute "Läufe machen, die wir sonst nicht machen". Das heiße nicht, bei Events mitzumachen, wo durch den Schlamm gekrochen werden muss. Aber der Kap-Arkona-Lauf steht wie auch die Staffelläufe im Tiergarten und in Tempelhof auch für 2017 im Kalender. Und der EMB-Cup. Die sechs Pflichtläufe hatte Jürgen Köhler im vergangenen Jahr frühzeitig abgeschlossen. "Gott sei dank." Im Juli stürzte der Rentner beim Radtraining und hatte in der Folge monatelang Schmerzen in der Schulter. Die Saisonplanung war dahin. "Die Vorbereitung lief bis zu diesem Tag richtig gut. Ich wollte im August bei der Landesmeisterschaft im Halbmarathon starten. Nach einer 1:50 in Leipzig hatte ich mir Chancen auf einen vorderen Platz ausgerechnet."

Für diesen reichte es im EMB-Cup. In der AK 70 musste Köhler nur dem Zehdenicker Klaus Ernst (Lupus-Team) den Vortritt lassen. "Vor fünf, sechs Jahren war ich noch schneller als er. Nun ist er natürlich besser, weil er viel mehr trainiert." Wie läuft das Training bei Köhler selbst? "Ich habe keinen Plan und trainiere mehr nach Gefühl." In der Regel stehen Einheiten an drei Tagen in der Woche an. "Am Wochenende laufe ich oft mit meiner Frau, an zwei Tagen ist Vereinstraining." In der Gruppe würde jeder seinen passenden Partner finden. "Da wird man regelrecht mitgezogen."

Das Laufen ist seit Jahrzehnten die große Leidenschaft von Jürgen Köhler, der im Bezirk Halle aufwuchs. 1966 fing bei der Armee alles an. "Ich habe im Mittelgewicht für Weißenfels geboxt und habe nebenbei Hindernisläufe gemacht." Geboxt? "Ja, und das nicht unerfolgreich. Heute würdest du sagen, ich bin Landesmeister geworden." Auch in den Jahren danach habe er immer mehr Sport gemacht als der Durchschnitt. "Das Laufen habe ich dann nach der Wende intensiviert."

Im EMB-Cup hat es der Oranienburger in der Saison-Gesamtwertung immer auf das Podest seiner Altersklasse geschafft. Gelingt das im anstehenden Wettkampfjahr wieder? "Ich hoffe schon. Das hängt aber auch immer davon ab, welche Gegner dabei sind."