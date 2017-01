Landtag entscheidet erst im Herbst Ã¼ber Kreisreform

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs Landtag wird nach den Worten von Linksfraktionschef Ralf Christoffers erst nach der Wahl zum Bundestag im Herbst endgültig über die umstrittene Kreisreform entscheiden. Dies sei die Folge einer Übereinkunft der rot-roten Koalition, den Kommunen einen Monat mehr Zeit für Stellungnahmen zur Reform zu geben, sagte Christoffers am Donnerstag in Potsdam. Mit dem neuen Zeitplan könnten nun aber auch Gebiets- und Funktionalreform gleichzeitig verabschiedet werden, was die Linksfraktion schon lange gefordert habe. Nach den Plänen der Landesregierung soll es ab 2019 nur noch neun Landkreise geben. Von den bislang vier kreisfreien Städten soll nur Potsdam diesen Status behalten.