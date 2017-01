artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine 35 Jahre alte schwangere Frau in Berlin-Schöneberg steht ihr ehemaliger Lebensgefährte wegen Mordes vor dem Landgericht. Die Verteidiger des 29-Jährigen kündigten zu Prozessbeginn am Donnerstag eine umfassende Aussage ihres Mandanten an. Einer der beiden Anwälte erklärte weiter, der Angeklagte habe "wohl das Messer gegen die Geschädigte geführt". Der 29-Jährige soll der Lehrerin im Juni 2016 aufgelauert und sie unvermittelt mit einem Messer attackiert haben, als sie zur Arbeit gehen wollte. Er habe verhindern wollen, dass sie das Kind ohne ihn großzieht. Die Schwangere starb nach sieben Stichen noch am Tatort.