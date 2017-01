f(F)este feiern in 2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fl√§ming (MZV) In Bad Belzig hat die Freiwillige Feuerwehr in diesem Jahr Grund zum Feiern. Am 18. Januar jährt sich der Gründungstag der Wehr zum nunmehr 140. Mal. Darauf angestoßen wird jedoch erst im Sommer. Im August wollen die Brandschützer der Kur- und Kreisstadt das Jubiläum zum Anlass nehmen, und tüchtig feiern. Zwischenzeitlich haben sich die Floriansjünger diesbezüglich bereits mit den Sängern des Gemischten Chores von Bad Belzig darauf geeinigt, dies gemeinsam zu tun. Schließlich haben auch die sangesfreudigen Kurstädter in 2017 allen Grund, das Glas zu erheben. Sie können auf den 110. Geburtstag der Chorgemeinschaft anzustoßen.

Doch nicht nur in der Stadt, auch in den Ortsteilen von Bad Belzig gibt es einige Anlässe, die es wert sind, f(F)este zu feiern.

So steht in Werbig der 130. Geburtstag der örtlichen Feuerwehr bevor. Gefeiert werden soll Ende Mai. Auf ein ganz besonderes Geburtstagskind kann wiederum in Schwanebeck verwiesen werden. Dort kann die erstmalige Erwähnung des Gesundbrunnens zum Anlass genommen werden, um das Glas zu erheben. Ideen, wie das heilende Wasser, welches den Ort einst weithin bekannt machte, gebührend gefeiert werden könnte - lange Zeit bevor man in der Stadt begann vom Badtitel zu träumen - gibt es viele. Nur schade, dass der Funken der Begeisterung für das besondere Jubiläum im Ort bislang nicht überzuspringen vermochte! Es bleibt damit abzuwarten, ob die Entdeckung des Gesundbrunnens vor 325 Jahren es der Dorfgemeinschaft wert ist, gemeinsam das Glas zu erheben - ob mit spritzigen Getränken oder einem Glas Gänsewein in der Hand. Das könnten die Schwanebecker zudem sogar mit den Bad Belzigern gemeinsam trinken. Denn dort darf sich die SteinTherme feiern lassen. In 2017 genau 15 Jahre alt, ist der Gesundheitsfindling im Übrigen das jüngste Geburtstagskind, auf das im Jahreslauf angestoßen werden kann.

Die Auflistung könnte fortgesetzt werden - Kirchenorgeln und Kirchenglocken, Vereinsgründungen und natürlich das Reformationsjubiläum liefern in 2017 die verschiedensten Anlässe, um zusammenzurücken und gemeinsam zu feiern - in Bad Belzig, Brück, Niemegk, Wiesenburg und Umgebung.

An Ortsjubiläen hingegen mangelt es auch in diesem Jahr in der Region. Ein runder Geburtstag steht in 2017 lediglich in den Orten Linthe, Reetzerhütten und Borkheide bevor. Während die erstmalige schriftliche Erwähnung von Linthe im Jahr 1342 erfolgte und damit eine 675 Jahrfeier erlaubt, darf in Reetzerhütten auf 425 Jahre angestoßen werden. Als Teerofen erfolgte 1592 die erstmalige Ersterwähnung. Vergleichsweise jung ist dagegen Borkheide. Dort gilt es auf den 80. Geburtstag der Gemeinde anzustoßen.

In 2018 gibt es dann in Bardenitz Grund zum Feiern. Der heute zur Stadt Treuenbrietzen gehörige Ort wird 750 Jahre alt - während für Emstal, Michelsdorf, Nahmitz und Rädel der 825. Geburtstag bevorsteht.

Auch 2019 gibt es eine Reihe von Jubiläen, die nicht vergessen werden sollten. Brück und Golzow werden jeweils 800 Jahre alt. In Prützke, heute ein Ortsteil von Kloster Lehnin, steht das 650. Wiegenfest bevor. 600 Jahre alt werden außerdem die 1419 erstmals urkundlich erwähnten Orte Dietersdorf bei Treuenbrietzen, Groß Briesen und Reppinichen.

Da sämtliche Orte mit Sicherheit jedoch bereits vor der erstmaligen schriftlichen Erwähnung existierten, muss davon ausgegangen werden, dass alle um einige Jahre älter sind.

Was der Feierfreude - ob bescheiden oder spektakulär - in der Vergangenheit noch nie Abbruch tat.