HÃ¤usliche Gewalt und sexueller Missbrauch

Bad Belzig (MZV) Die Außenstelle für den Landkreis Potsdam-Mittelmark in Bad Belzig hat im Jahr 2016 mehr Kriminalitätsopfer betreut als im Vorjahr. Außenstellenleiter Martin Gronwald sagt: "Wir haben es unter anderem mit Opfern von sexuellem Missbrauch, Raub und versuchten Mordes zu tun. Besonders hervorzuheben ist die Betreuung von Opfern des Terroranschlags am 19. Dezember 2016 in Berlin, die in unserem Landkreis wohnhaft sind."