Diebe stehlen Unterhaltungselektronik

Falkensee/Friesack (MOZ) Am Mittwoch wurden der Polizei in Falkensee und Friesack mehrere Einbrüche gemeldet. In der Gartenstadt sind Unbekannte in der Korczakstraße und in der Montessoristraße über die Terrassentüren in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen. In Friesack wurden ebenfalls ein Einfamilienhaus sowie drei Wochenendgrundstücke Am Schillerpark heimgesucht. In allen Fällen hatten die Einbrecher die Gebäude durchsucht und unter anderem Unterhaltungselektronik entwendet. Angaben zum Gesamtschaden liegen derzeit noch nicht vor.