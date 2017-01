artikel-ansicht/dg/0/

Rom (dpa) Italien will besser gegen die Radikalisierung von Muslimen in Gefängnissen kämpfen. Zwar habe Italien weniger radikale Islamisten als andere Länder in Europa, sagte Ministerpräsident Paolo Gentiloni am Donnerstag in Rom. Jedoch würden sich in Gefängnisse und im Internet viele radikalisieren, weshalb dort mehr Terrorprävention stattfinden müsste. Auch der Berliner Attentäter Anis Amri saß nach seiner Ankunft aus Tunesien längere Zeit in Italien im Gefängnis. Er wurde vor Weihnachten bei Mailand erschossen.