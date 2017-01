Polizei ertappt Bobbycar als Â«FalschparkerÂ»

artikel-ansicht/dg/0/

Osnabrück (dpa) Wohl selten stößt ein Falschparker-Einsatz der Polizei auf soviel Sympathie wie derzeit in Osnabrück: Via Facebook suchen die Beamten nach dem Besitzer eines roten Kindergefährts, das vor einer Wache gefunden wurde. «Falls jemand sein 1-PamperS-starkes Fahrzeug vermisst, kann sich der/die rechtmäßige Besitzer/-in gerne telefonisch bei uns melden», heißt es in dem Aufruf. «Das Fahrzeug gehört nicht zu unserem Fuhrpark, auch wenn wir hier gerne einen schnellen, roten Flitzer hätten.» Hunderte Facebook-Nutzer gaben der Polizei ein positives Feedback.