Wintereinbruch macht Autofahrern zu schaffen

Potsdam (dpa) Schnee und Eis haben Autofahrern am Dienstag das Leben mancherorts schwer gemacht. In Brandenburg wurden bis zum späten Vormittag rund 100 Unfälle registriert, wie ein Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums mitteilte. Das sei eine ungewöhnlich hohe Zahl. Bei etwa der Hälfte der Unfälle war die Witterung die Ursache: zu geringer Sicherheitsabstand auf glatten Fahrbahnen, zu schnelles Fahren oder riskante Überholmanöver. Autobahnen und Bundesstraßen waren zumeist frei, am häufigsten wurden Karambolagen von Landesstraßen gemeldet. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt.

Allein 30 Karambolagen ereigneten sich den Angaben zufolge im Bereich der Polizeidirektion Ost. Die Polizeidirektion Süd zählte zwischen 03.00 und 07.00 Uhr 17 glättebedingte Zusammenstöße. Vor allem im Landkreis Dahme-Spreewald war die Polizei in den Morgenstunden wegen zahlreicher Unfälle nahezu im Dauereinsatz. "Fast alle Unfälle gingen auf Glätte zurück" sagte ein Sprecher. Es sei meist bei Blechschäden geblieben. Nach dem Berufsverkehr gingen die Unfallzahlen ab 9.00 Uhr wieder deutlich zurück.

In Berlin blieb es zunächst bei vereinzelten Unfällen. Weder Polizei noch Feuerwehr hatten am frühen Morgen ein erhöhtes Einsatzaufkommen zu berichten. Erst am Vormittag stiegen die Unfallzahlen deutlich über das übliche Niveau. So registrierte die Berliner Polizei zwischen 10.00 und 11.00 Uhr 48 Unfälle - doppelt so viele wie am Mittwoch. Wie viele dieser Unfälle auf die Witterung zurückzuführen waren, blieb allerdings unklar.

Die Berliner Stadtreinigung streute am Morgen auf den wichtigsten Straßen und warnte vor Glätte. Bei der Deutschen Bahn, die auch die Berliner S-Bahn betreibt, gab es bis zum Morgen nach eigenen Angaben keine witterungsbedingten Ausfälle. Auch die Straßen- und U-Bahnen in Berlin fuhren planmäßig. Einzig im Berliner Bus-Verkehr kam es zu vereinzelten Ausfällen. So wurde die Linie 195 wegen der Straßenglätte am Vormittag nur teilweise bedient, wie der BVG mitteilte. Die Fahrgastzahlen waren etwas höher als an einem durchschnittlichen Tag.

Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es in der Region Berlin-Brandenburg vorläufig frostig: Bei Temperaturen zwischen minus 3 bis minus 1 Grad wurden für Donnerstag gebietsweise ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. Vor allem für den Abend wurde mit mehr Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet. In der Nacht zu Freitag sollten die Temperaturen den Vorhersagen zufolge dann auf bis zu minus 12 Grad sinken.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Cottbus warnte unterdessen vor dem Betreten der ersten dünnen Eisflächen auf Seen und Teichen. Das Eis auf stehenden Gewässern müsse dafür mindestens 15, auf fließenden mindestens 20 Zentimeter dick sein.