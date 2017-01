Unter Nordlicht laufen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Spektakuläres Erlebnis für Nordlichter-Fans und Läufer jeden Alters: Diese Jahr findet zum erstem Mal der WOW Northern Lights Run statt, der ganz im Zeichen des Naturphänomens der Polarlichter steht. Gesponsert wird das Sportevent von WOW air, der einzigen Low-Cost-Fluggesellschaft Islands. Die Veranstaltung ist Teil des Reykjavík Winter Light Festivals und den WOW Reykjavík International Games. Die Läufer, die am 4. Februar 2017 abends um 19.00 Uhr an den Start gehen, erhalten LED-Armbänder, die sich mit dem eigenen Lauf-Rhythmus synchronisieren und jeden Teilnehmer zu einem Teil des illuminierten Spektakels in der ganzen Stadt werden lassen. Zusätzlich bekommen die Läufer eine Goodie-Bag mit ihrer Laufnummer und weiteren leuchtenden Accessoires. Von den Veranstaltern wird das Event mehr als einzigartiges Erlebnis gesehen als ein Wettbewerb - so sind nicht nur Sportbegeisterte eingeladen teilzunehmen, sondern auch Familien.

Der fünf Kilometer lange Lauf durch die Innenstadt Reykjavíks startet und endet an der berühmten Konzerthalle Harpa am Hafen Reykjavíks. Die Route führt über verschiedene mit Lichtern in Szene gesetzte Stationen der isländischen Hauptstadt. Beispielsweise werden Teilnehmer durch das Kunstmuseum, das Rathaus von Reykjavík und vorbei an der spektakulär beleuchteten Hallgrimskirkja geleitet.

Teil des Lichtschauspiels werden:

An dem besonderen Laufevent in Island können Personen jeden Alters teilnehmen. Läufer sollten zu dieser Jahreszeit die entsprechende Kleidung tragen. Die Veranstalter freuen sich auch über ausgefallene Outfits in bunten oder Neon-Farben. Die Registrierung ist bis kurz vor dem Lauf möglich. Wer sich bis 1. Februar 2017 online über www.northernlightsfunrun.is registriert kann auch noch ein bisschen bei der Teilnahmegebühr sparen. Die verschiedenen Teilnahme-Pakete sind umgerechnet ab 40 Euro online buchbar.

Zur einmaligen Sportveranstaltung bietet WOW air bis 1. Februar 2017 mit dem Promo-Code "WOWNLR" zehn Prozent Rabatt auf Flüge nach Island. Ein Flug auf die Insel ab Frankfurt am Main oder Berlin-Schönefeld ist derzeit bereits ab 59,99 Euro pro Flugstrecke unter www.wow-air.de buchbar. Das Special gilt für den Reisezeitraum 27. Januar bis 11. Februar 2017.