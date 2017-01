Einbrecher plÃ¼ndern DrogeriemÃ¤rkte

artikel-ansicht/dg/0/

Dallgow/Brieselang (MOZ) Zwei Drogeriemärkte im Havelland waren in den frühen Donnerstagmorgenstunden Ziel von bislang noch unbekannten Einbrechern. Gegen 3.50 Uhr meldete ein Wachschutzmitarbeiter, dass in ein Geschäft in Dallgow-Döberitz eingebrochen worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen an Hand der Spurenlage haben Unbekannte mit einem Auto die Eingangstür des Marktes gerammt. So gelang es den Tätern, in das Gebäude einzudringen und eine bislang noch unbestimmte Anzahl von Duftflakons zu entwenden.