Marco Silva neuer Coach bei Hull City

Der 39 Jahre alte Portugiese Silva tritt die Nachfolge von Mike Phelan an, der am 3. Januar entlassen wurde. Unter Phelan hatte Hull City in 20 Saisonspielen nur 13 Punkte geholt. Silva, der bereits bei Sporting Lissabon und Olympiakos Piräus gearbeitet hatte, unterschrieb in Hull einen Vertrag bis zum Saisonende. Er habe die Verantwortlichen mit «seiner Philosophie und seinem Fußballstil beeindruckt», sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Ehab Allam.

Das erste Pflichtspiel unter dem neuen Coach bestreitet Hull City am 7. Januar im FA Cup gegen den Tabellenvorletzten Swansea City. Dort sitzt mit Paul Clement ebenfalls ein neuer Trainer auf der Bank. Der bisherige Co-Trainer des FC Bayern München hatte den Posten bei Swansea einige Tage zuvor übernommen.