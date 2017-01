DLV fordert Doping-Nachtests der Leichtathletik-WM 2009

artikel-ansicht/dg/0/

Darmstadt (dpa) Der Deutsche Leichtathletik-Verband fordert Nachtests der Doping-Proben von der Leichtathletik-WM 2009 in Berlin. In einem Brief an Sebastian Coe, den Präsidenten des Weltverbandes IAAF, beantragte der DLV eine Nachuntersuchung.