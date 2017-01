Zehn Kilometer bis zur Wasserstelle

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Von Tür zu Tür", wie ein Lied der Sternsinger heißt, zogen die Heiligen Drei Könige wieder durch Gemeinden des Westhavellands. Auch das Rathenower Rathaus und das Kreishaus wurden in dieser Woche gesegnet. "20*C+M+B+17" - so lautet der diesjährige Segensspruch. Die Buchstaben stehen für Christus mansionem benedictat, zu Deutsch: Christus segne dieses Haus).

Wie Birgit Huber, Leiterin der katholischen Kita in Rathenow, am Dienstag berichtete, hätten die Sternsinger schon am 28./29. Dezember in Familien gastiert. Bis zum Dreikönigstag, 6. Januar, dauern die Einsätze. Dann kehren die Sternsinger allerorten zurück und es wird das Geld gezählt, das die Kinder als Spenden erhielten und für gute Zwecke zur Verfügung stellen.

An diesem Sonntag, 10.30 Uhr, wird die Rathenower Aktion mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Georg abgeschlossen. Während der Sternsingeraktion des Vorjahres wurden im Bistum Berlin insgesamt 353.000 Euro für Hilfsprojekte gesammelt. Deutschlandweit waren es mehr als 46 Millionen Euro.

Am Dienstag besuchten die Heiligen Drei Könige, Caspar, Melchior und Balthasar, begleitet durch den neuen Pfarrvikar in Rathenow, Markus Hartung, die Verwaltungen der Stadt Rathenow und des Landkreises Havelland sowie das Alten- und Pflegeheim am Fontanepark. Wo immer die Sternsinger auftauchen, wird nicht nur fröhlich gesungen. Die Zuhörer erfahren auch von der Not in der Dritten Welt, die es etwa zu lindern gilt. Beispielsweise ist sauberes und fließendes Wasser aus der Wand bei uns selbstverständlich, woanders wäre das Luxus.

"In der Region Turkana im Nordwesten Kenias haben die Menschen wenig Wasser, und vor allem die Mädchen und Frauen sind vier Mal am Tag jeweils eine Stunde lang mit einem Zehn-Liter-Kanister zu einer Wasserstelle unterwegs", erklärte die siebenjährige Elisabeth Brischkofski aus Haage, eine der Heiligen Drei Könige. "Während wir jeden Tag 130 Liter Wasser verbrauchen, hat ein Mensch dort nur sechs Liter zur Verfügung. Und weil immer weniger Regen fällt, führt der Wassermangel dazu, dass der Turkanasee immer kleiner wird."

Wohl nicht nur Bürgermeister Ronald Seeger hat erstmals überhaupt vom Turkanasee in der Region Turkana im Nordwesten des ostafrikanischen Staates gehört. Allerdings: "Im Jahr 1992 war ich selbst einmal in Kenia", sagte er und steckte einen Schein in die Sammelbox.

"Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit" - So lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. "Im Zentrum stehen Hilfsprojekte, welche die Folgen des Klimawandels bekämpfen", so Birgit Huber. "In der Region Turkana, wo viele Menschen als Ziegenhirten leben, wurden bereits mit Mitteln der Sternsingeraktion ein Brunnen und eine Schule gebaut. Eine mobile Krankenstation wird ebenfalls jedes Jahr unterstützt."

"Lauda tosie" ("Gelobt seist Du") heißt der Kanon, den die Kinder bei ihren Besuchen sangen. "Lauda tosie" ist auch der Titel der zweiten Enzyklika von Papst Franziskus, in der er den Schutz der Natur und der Schöpfung in das Zentrum stellt.

Im havelländischen Kreishaus hatte Roger Lewandowski erstmals als Landrat die Sternsinger empfangen. Sein Sozialdezernent, Wolfgang Gall, hat derweil eine besondere Beziehung zur katholischen Kirche: "Ich bin in München aufgewachsen und war selbst Ministrant", so Gall. Nach ihrem Lied in Suaheli mit der Zeile "Mungu awabariki nyumba hii" (zu Deutsch: Gott segne Euch) brachten die Kinder auch im Kreishaus den Segensspruch für 2017 an der Eingangstür an.