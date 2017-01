Arbeitsmarkt stabil

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Wie in jedem Monat so flatterten auch Anfang Januar wieder die aktuellen Arbeitslosenzahlen in die Redaktionen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat dabei durchaus Positives zu berichten. Zwar seien bundesweit rund 36.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im November, jedoch sei die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ungebrochen hoch, wie Frank-J. Weise, Vorstandsvorsitzender der BA, mitteilte. Ein weiterer Grund zur Freude dürfte der Vergleich mit dem Vorjahr sein, so waren 2015 im Durchschnitt 113.000 Menschen mehr arbeitslos als 2016.

Die GeschĂ€ftsstelle der Agentur fĂŒr Arbeit in Rathenow befindet sich im Friedrich-Ebert-Ring und zeigte sich am Donnerstag mit winterlichem Charme.

Der Vergleich mit dem Vorjahr ist auch im Havelland ein guter. Obgleich die absolute Zahl im Vergleich zum November nur um 37 Personen sank, so sind im gesamten Kreis doch 528 Arbeitslose weniger registriert als noch vor zwölf Monaten. Betrachtet man die Zahlen aufgeteilt auf die Bereiche Ost- und Westhavelland (Geschäftsstelle Nauen bzw. Rathenow), sind die Ergebnisse durchaus unterschiedlich und spiegeln auch die ungleichmäßige Bevölkerungsverteilung im Kreis wieder. So ist in Rathenow die Arbeitslosenquote mit 10,9 Prozent mehr als doppelt so hoch wie im Bereich Nauen (5,2 Prozent), jedoch sind absolut gesehen weniger Menschen arbeitslos. 2.611 Personen sind im Westhavelland ohne Job, im Osthavelland sind es dagegen 3.156.

Übrigens hat sich die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat in beiden Teilen des Landkreises nicht verändert, im Vergleich zum Vorjahr ist sie aber - ebenfalls in beiden Geschäftsstellenbereichen - um 0,6 Prozentpunkte gesunken. Die Arbeitslosenquote errechnet sich aus der Zahl der Arbeitslosen und der Gesamtzahl der Erwerbstätigen, die sich aus allen "zivilen Erwerbstätigen und den Arbeitslosen" zusammensetzt. Die Arbeitslosenquote ist oftmals ungenau, da der Bezugswert, also die Anzahl der Erwerbstätigen, nur einmal im Jahr festgelegt wird - im Havelland zuletzt im Mai 2016. Verändert sich die Zahl, zum Beispiel durch Zu- und Wegzug, so findet das nicht sofort Eingang in die Quotenberechnung.

In der Arbeitslosenquote werden auch nur die Menschen erfasst, die tatsächlich arbeitslos gemeldet sind, also keinen Job haben, aber einen neuen suchen. Nicht mit drin sind all diejenigen, die nur arbeitssuchend gemeldet sind. Darunter fallen zum Beispiel Personen, die noch in Beschäftigung sind, aber aus unterschiedlichen Gründen einen neuen Job suchen. Auch diejenigen, die gerade an einer "arbeitsmarktpolitischen Maßnahme" teilnehmen, kurzfristig erkrankt sind oder sich in Kurzarbeit befinden, sind in dieser Quote nicht enthalten. Will man wissen, wie hoch diese Zahl ist, schaut man sich die ebenfalls von der BA veröffentlichte sogenannte "Unterbeschäftigungsquote" an. Diese lag im Landkreis Havelland im Dezember bei 9,2 Prozent, die Arbeitslosenquote nur bei 6,8 Prozent.