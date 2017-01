artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Mit einer Pfote unter dem Kopf kuschelt es sich ins Stroh und schlummert: Das Eisbärenbaby im Berliner Tierpark ist auf einem neuen Video aus der Wurfbox vor allem schlafend zu sehen. Großwerden sei eben anstrengend, begründete der Tierpark am Donnerstag auf Facebook. "Die kleinen Pfötchen sind inzwischen schon fast zu richtigen Eisbärtatzen geworden." Die Fans reagierten auf die Bilder mit Kommentaren wie "Ich könnte heulen".

Wie ein niedliches Kuscheltier: das Eisbärenbaby in Berlin. © Tierpark Berlin/Tierpark Berlin/dpa

Auch rund zwei Monate nach der Geburt des Eisbären ist das Geschlecht noch unbekannt. In den nächsten Wochen solle eine Untersuchung Aufschluss bringen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Ein Termin stehe aber noch nicht fest. Zudem bekomme das Jungtier dann eine Wurmkur gegen Spulwürmer - entweder als Paste oder als Spritze. "Diese Wurmkur in den ersten Monaten gehört zu den Routinemaßnahmen bei kleinen Eisbären", so die Sprecherin.

Eisbärin Tonja hatte am 3. November 2016 Zwillinge zur Welt gebracht. Ein Junges starb, was auch in freier Wildbahn nicht ungewöhnlich ist. Im März soll der Nachwuchs erstmals für Besucher zu sehen sein.