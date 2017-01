Lebus gegen Frankfurt im MOZ-Forum

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Unsere Rückblick-Seite auf das Jahr 2016 im Amt Lebus mit dem Beitrag unter der Überschrift "Debatten um die Zukunft des Amtes" hat auf der MOZ-Internetseite eine rege Kommentierung ausgelöst. In deren Mittelpunkt stand die Frage, warum die Lebuser so Frankfurt-feindlich eingestellt sind? Wo doch viele Bewohner der kleinen Oderstadt und anderer Lebuser Amtsgemeinden in Frankfurt arbeiten, wie ein Frankfurter anmerkte. Dem Argument der Lebuserin Anja Krüger, man wolle nicht mit dem hoch verschuldeten Frankfurt zusammen gehen, das wolle Lebus nur eingemeinden, um mehr einzunehmen, hielt Norbert Wesenberg entgegen: Lebus ist ja selbst finanziell angeschlagen! Damian Schnelle meinte, in der Debatte gehe es "auch um Steuersätze und ein Grundverständnis der Stadt Frankfurt zu sich selbst". Die Stadt habe ihre Entwicklungschancen nach der Wende "systematisch verspielt". Daran seien die Verantwortlichen der Stadt selbst und nicht die Landesregierung schuld. (Mehr unter www.moz.de)