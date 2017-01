Olympiasiegerin erhÃ¤lt eigenes Zimmer

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wilfried Lausch hat sein Versprechen wahr gemacht. Der Leiter des Olympiastützpunktes Brandenburg überreichte am Mittwoch der Olympiasiegerin im Bahnsprint, Kristina Vogel, den Schlüssel für ihr Zimmer im Funktionsgebäude an der Oderlandhalle.

Nun hat Radsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel endgültig ihr Zimmer in Frankfurt. Der Leiter des Frankfurter Olympiastützpunktes Wilfried Lausch hatte es ihr nach dem Weltrekord im Rahmen des Kreisels versprochen. Seit Mittwoch hat die Olympiasiegerin im Bahnsprint und Dritte im Teamsprint die Schlüssel dafür. "Kristina kann das Zimmer das ganze Jahr jederzeit nutzen und bei ihrem stressigen Leben auch mal ein paar Sachen hier lassen. Das macht ihr den Aufenthalt bei uns noch ein wenig sorgenfreier. Sportler sollen gern kommen und sich wohlfühlen. Das Umfeld dafür zu schaffen, ist eine Aufgabe des Olympiastützpunktes", betont Lausch.

Schon bei der Verabschiedung von Sportlern zu den Olympischen Spielen im Juni hatte Lausch der Bahnradspezialistin bei einem Medaillengewinn das eigene Zimmer zugesagt. Nach dem Weltrekord über 500 Meter mit fliegendem Start beim Frankfurter Kreisel im Dezember wurde der Termin vereinbart. Vor Vogel war diese Ehre bereits Maximilian Levy, ebenfalls Kurzzeitfahrer, zu Gute gekommen.

Die erfolgreiche Bahnspezialistin, die seit 2007 auch sieben WM-Titel und sechs Junioren-WM-Titel erkämpfte, nahm mit einem Strahlen das bunte Kästchen mit dem Schlüssel entgegen und ihr neues Reich in Besitz. "Ich komme unheimlich gern nach Frankfurt. Das eigene Zimmer erleichtert mir den Eingewöhnungsprozess, meine eigene Matratze, die für die schnelle Regeneration wichtig ist, kann nun hier bleiben. Jetzt brauche ich nur noch mit Handtasche zu reisen", untertrieb Kristina Vogel verschmitzt.

Seit über zehn Jahren kommt die Erfurterin zu Trainingslehrgängen des Bundes Deutscher Radfahrer und Wettkämpfen regelmäßig in die Frankfurter Oderlandhalle. Bis April wird sie fast durchgängig an der Oder trainieren, um sich auf die Weltcups in Kolumbien und USA Ende Februar sowie die WM im April (in Hongkong - "da sollte das Podium schon mir gehören" - vorzubereiten. Die 26-Jährige lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Sportzentrum und dem Olympiastützpunkt. "Ein kurzer Anruf genügt und ich kann manchen Wunsch auf dem kurzen Weg klären. Und obwohl ich Thüringerin bin, freut man sich hier so über meine Erfolge, dass es schon ein wenig auch Erfolge des OSP Brandenburg sind.",

Wie stark der BDR die optimalen Bedingungen in Frankfurt schätzt, hat Lausch gerade bestätigt bekommen: "Der Verband erweitert hier sein Zentrum für Spitzen- und Nachwuchsfahrer und führt mehr zentrale Maßnahmen in der Oderlandhalle durch. Er hat die Trainingsstättenförderung erhöht, so dass wir die geplanten Baumaßnahmen vornehmen und unter anderem weitere Umkleideräume und Räume für die Radmechaniker und die Ausrüstung herrichten können", berichtet er.

Neben den Radsportlern nutzen weitere Landes- und Bundesverbände der am OSP angegliederten Sportarten regelmäßig die vielseitigen Möglichkeiten in Frankfurt. Im Funktionsgebäude Oderlandhalle mit drei Einzel- und drei Doppelzimmern gibt es jährlich zwischen 800 und 900 Übernachtungen von Aktiven und Funktionären zu Wettkämpfen und Lehrgängen. Hinzu kommen im Internat der Bundeswehr-Sportfördergruppe auf dem Gelände, mit der es eine Kooperation gibt, pro Jahr zwischen 4500 und 5000 Übernachtungen.